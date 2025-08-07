HOY

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO | Gustavo Petro llegará a Leticia-Amazonas
EN VIVO | Gustavo Petro llegará a Leticia-Amazonas     EN VIVO | Gustavo Petro llegará a Leticia-Amazonas     EN VIVO | Gustavo Petro llegará a Leticia-Amazonas     
Tendencias

Peruana impacta al mostrar la zona que debe visitar en el Censo 2025 y sorprende: "Muy muy lejano"

En su cuenta de TikTok, la joven mostró el complicado recorrido que realizará entre las regiones de Cusco y Arequipa, donde las viviendas están muy distantes.

"Hasta la última casita", describió censista en redes sociales.
"Hasta la última casita", describió censista en redes sociales. | Foto: composición LR/ TikTok

Un joven censista compartió su experiencia sobre el Censo Nacional 2025 a través de sus redes sociales y mostró el arduo trabajo que tendrá realizar. Como se sabe, este recuento oficial es impulsado por el Instituto Nacional de Estadística (INEI) y se extenderá hasta octubre. Para esta labor, un total de 30.000 empadronadores visitarán cada vivienda del Perú con el objetivo de conseguir información actualizada de la realidad demográfica y socioeconómica del país.

Censo 2025: joven peruana compartió la remota ruta que deberá recorrer

De acuerdo al contenido viral, en la cuenta @khataclysm17, a la joven se le asignó las zonas entre los límites entre las regiones de Cusco y Arequipa. Además, cada vivienda está muy distante de la otra. Explicó que irán en grupos, pero la labor de visitar cada domicilio es personal. "¿Quiénes más por censar una sola casita se tienen que ir lejos?", describió en TikTok.

PUEDES VER: Peruana compró lavadora de contenedor por S/50 y muestra si realmente funciona: "Fui a Ancón y aproveché"

lr.pe

La visita de censistas está generando bastante curiosidad entre peruanos. Hace poco, el INEI solicitó respeto hacia los trabajadores tras el caso de un hombre que cuestionó a una joven censista. Así mismo, este proceso será durante tres meses y se utilizarán tablets en lugar de papel. Como era de esperarse, usuarios reaccionaron al clip viral. "Queda en muy muy lejano", fue una de las reacciones más frecuentes en TikTok.

Censo 2025: ¿cuáles son las preguntas que contiene la cédula censal?

El Censo 2025 tendrá 67 preguntas, las cuales se distribuyen en 5 secciones: localización censal, condición de ocupación y número de hogares en la vivienda, características y servicios de la vivienda, características del hogar, personas que conforman el hogar y características de la población.

PUEDES VER: Censista sube con cuidado a lo alto de un cerro para llegar a una vivienda y en redes reaccionan: “Va a censar a Diosito”

lr.pe

Aquí algunas de ellas:

  • ¿Cuál es el número de habitaciones del hogar?
  • ¿Dónde nació usted?
  • ¿Ha vivido en otro país alguna vez?
  • ¿Dónde vivía usted hace 5 años?
  • ¿Con qué combustible cocinas tus alimentos?
  • ¿Cuáles son los nombres y apellidos completos de las personas que viven permanentemente en el hogar?
Notas relacionadas
¿Debo estar en mi vivienda para el censo de Perú 2025? Esta es la modalidad que aplicará el INEI durante los próximos 3 meses

¿Debo estar en mi vivienda para el censo de Perú 2025? Esta es la modalidad que aplicará el INEI durante los próximos 3 meses

LEER MÁS
INEI rechaza "agresión verbal" a joven censista tras video de ciudadano que la increpó por críticas al gobierno de Boluarte

INEI rechaza "agresión verbal" a joven censista tras video de ciudadano que la increpó por críticas al gobierno de Boluarte

LEER MÁS
Censista sube con cuidado a lo alto de un cerro para llegar a una vivienda y en redes reaccionan: “Va a censar a Diosito”

Censista sube con cuidado a lo alto de un cerro para llegar a una vivienda y en redes reaccionan: “Va a censar a Diosito”

LEER MÁS
Hincha asiste con su polo de Alianza Lima a cumpleaños con temática de Universitario y en redes lo trolean: “Ni regalo llevó”

Hincha asiste con su polo de Alianza Lima a cumpleaños con temática de Universitario y en redes lo trolean: “Ni regalo llevó”

LEER MÁS
Peruana compró lavadora de contenedor por S/50 y muestra si realmente funciona: "Fui a Ancón y aproveché"

Peruana compró lavadora de contenedor por S/50 y muestra si realmente funciona: "Fui a Ancón y aproveché"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Peruana compró lavadora de contenedor por S/50 y muestra si realmente funciona: "Fui a Ancón y aproveché"

Peruana compró lavadora de contenedor por S/50 y muestra si realmente funciona: "Fui a Ancón y aproveché"

LEER MÁS
Peruano gastó S/8.300 en restaurante Central y muestra lo que comió: "Entró con hambre y salió con hambre"

Peruano gastó S/8.300 en restaurante Central y muestra lo que comió: "Entró con hambre y salió con hambre"

LEER MÁS
Lizeth Atoccsa se defiende tras críticas por comprar departamento: "Antes de juzgar, pregúntate: ¿qué sabes?"

Lizeth Atoccsa se defiende tras críticas por comprar departamento: "Antes de juzgar, pregúntate: ¿qué sabes?"

LEER MÁS
Pollería peruana se hace viral en redes por tener un nombre bastante familiar: "No, la policía"

Pollería peruana se hace viral en redes por tener un nombre bastante familiar: "No, la policía"

LEER MÁS
Japoneses bailan 'Como una boa' de Corazón Serrano para celebrar que Japón exoneró visas a peruanos

Japoneses bailan 'Como una boa' de Corazón Serrano para celebrar que Japón exoneró visas a peruanos

LEER MÁS
Contenedor que cayó en muelle del Callao terminó en playa de Chancay: vecinos encontraron sillas y mesas

Contenedor que cayó en muelle del Callao terminó en playa de Chancay: vecinos encontraron sillas y mesas

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Pagos MPPE información de HOY, 7 de agosto: bonos para docentes y últimos pagos confirmados del Ministerio de Educación

Pagos MPPE información de HOY, 7 de agosto: bonos para docentes y últimos pagos confirmados del Ministerio de Educación

Bonos Activos lo que se sabe de HOY, 7 de agosto: Bono Único Familiar de agosto 2025 con aumento y próximos subsidios vía Sistema Patria

Bono de Guerra esto se sabe HOY, 7 de agosto: fechas de pago tentativas y montos con aumento oficiales vía Sistema Patria

Tendencias

Una noche en un hotel cápsula de Japón se vuelve viral en TikTok: madre e hija muestran su experiencia y dividen opiniones

Una noche en un hotel cápsula de Japón se vuelve viral en TikTok: madre e hija muestran su experiencia y dividen opiniones

Hombre disfrazado de Spiderman se vuelve viral por dar sorpresa a niño hospitalizado y redes reaccionan: "Un héroe"

Contenedor que cayó en muelle del Callao terminó en playa de Chancay: vecinos encontraron sillas y mesas

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Fiscalía pide más de 22 años de prisión contra congresista José Luna Gálvez por el delito de organización criminal

Tensión por isla Santa Rosa EN VIVO: Petro llega a Leticia y Perú envía ministros a zona limítrofe

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota