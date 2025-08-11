HOYSuscripcion LR Focus

Censista se conmueve por solidario gesto de adulto mayor pese a su dura situación económica: “Toma pancito, debes tener hambre”

Las imágenes del adulto mayor hicieron reflexionar a miles de usuarios en Tiktok, quienes coincidieron en que, a menudo, las personas con menos recursos económicos son las más generosas y bondadosas.

El accionar del adulto mayor conmovió al censista en Ayacucho y los usuarios en TikTok.
El accionar del adulto mayor conmovió al censista en Ayacucho y los usuarios en TikTok. | Foto: composición LR/ TikTok/ @verano109

Desde que inició el Censo 2025 en Perú, se registró una serie de historias de peruanos, los cuales han conmovido a los usuarios de las diversas redes sociales donde se han publicado. Esta vez, un adulto mayor en Ayacucho sorprendió a un joven censista que llegó hasta su vivienda para realizar su trabajo de empadronamiento.

En un clip de TikTok de verano109, se mostró el generoso gesto de un hombre de avanzada edad con un muchacho que llegó hasta su vivienda para cumplir con su trabajo. Sin pedírselo, el anciano le sacó una bolsita con un pan que ofreció al joven.

“Toma pancito, debes tener hambre”, se le oyó decir al bondadoso hombre, que generó la admiración del censista y de miles de usuarios en la popular red social. Esto debido a que el anciano vivía en una modesta casita de quincha y barro, sin embargo, pese a sus limitaciones económicas, se preocupó de que el joven se alimentara, aunque sea con un pan.

El peruano se fue con una gran lección en su mente y con el corazón lleno de gratitud. A pesar de no contar con mucho, el gesto de generosidad del anciano le mostró que, en ocasiones, lo más importante no es lo material, sino el bienestar de los demás.

A pesar de su ajustada situación económica, el adulto mayor no dudó en obsequiarle un pan para el camino. Foto: composición LR/ TikTok/ @verano109

A pesar de su ajustada situación económica, el adulto mayor no dudó en obsequiarle un pan para el camino. Foto: composición LR/ TikTok/ @verano109

Tras ver el video en TikTok, los usuarios rápidamente dejaron sus comentarios y aplausos por el noble accionar del adulto mayor en la sierra del Perú.

“Este censo me ha enseñado que los que menos tienen te ofrecen asiento y también algo de comer. Los que más tienen, incluso ni abren la puerta y quieren que les leas hasta el segundo piso”, “Es la segunda vez que trabajo en el INEI y me enseñó que la gente humilde tiene más corazón que cualquier otra persona”, “Una señora me dijo gracias por censarme señorita y me dio un abrazo”, “Mi linda gente de la zona rural. Gracias por tanto”, fueron algunas reacciones de los cibernautas a la conmovedora historia del censista en Ayacucho.

