HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Alianza Lima vs U. Católica: aquí en directo el partido de Copa Sudamericana
Alianza Lima vs U. Católica: aquí en directo el partido de Copa Sudamericana      Alianza Lima vs U. Católica: aquí en directo el partido de Copa Sudamericana      Alianza Lima vs U. Católica: aquí en directo el partido de Copa Sudamericana     
Tendencias

Vendedor de helados llega hasta el 'colchón de nubes' y asombra en redes: "Debería encargarse del censo"

Un video de TikTok muestra a un heladero que subió hasta el famoso Apu Siqay. Los usuarios destacaron el esfuerzo del hombre por ganarse la vida.

Los usuarios opinaron que la marca debe reconocer estos esfuerzos de sus heladeros
Los usuarios opinaron que la marca debe reconocer estos esfuerzos de sus heladeros | ikigai.outdoors - TikTok | Composición LR

Un vendedor de helados Donofrio se hizo viral en TikTok al ascender unos cerros hasta llegar a la famosa cumbre conocida como el 'colchón de nubes' con el fin de vender su mercadería. La dedicación del hombre por llegar a un sitio donde pocos esperarían golosinas despertó la admiración de numerosos usuarios de las redes.

El material, compartido por la cuenta ikigai.outdoors, muestra al repartidor de mediana edad mientras asciende la cuesta con su mochila al hombro y la casaca amarilla característica de esta conocida marca de helados. La toma se abre para revelar que el lugar es el Apu Siqay, cima de cerros en Villa María del Triunfo que suele estar rodeada por nubes que simulan un gran manto.

PUEDES VER: Turista intenta ingresar al río en Tingo María, pero queda en shock al encontrar una enorme serpiente tomando el sol

lr.pe

Luego, se aprecia al individuo mientras toma un descanso sobre las rocas, en un momento donde el sol pinta de anaranjado el cielo, para luego volver a cargar su maleta y retirarse. Aparentemente, su esfuerzo no habría sido en vano, ya que había algunos turistas en los alrededores.

Vendedor de helados en el 'colchón de nubes' asombra a TikTok

Los usuarios reaccionaron con admiración, pero también con humor, ante la hazaña del heladero. "Ellos deberían estar encargados del censo", "Solo le falta llegar hasta la Isla Santa Rosa", "Por aire, mar o tierra, cerca de tí" y "(La empresa) debería apoyar a sus trabajadores que llevan su marca a donde no imaginan", señalaron algunos comentarios.

PUEDES VER: Censista acude a viviendas en Carabaya y es sorprendido por intensa nevada: “Nada nos para”

lr.pe

Uno de los internautas fue especialmente empático con la labor del vendedor: "Fuera de bromas, hay que pensar en la necesidad que el señor debe estar pasando para buscar venta hasta esos lugares. Quiza tiene hijos que alimentar. seamos conscientes". El video suma más de 21.000 "Me gusta" y 1.800 compartidos en TikTok.

¿Cómo llegar a Apu Siqay, el 'colchón de nubes' de Lima?

Para llegar al Apu Siqay, uno de los atractivos turísticos en Lima que se han hecho virales en redes como TikTok, puedes tomar la Línea 1 del Metro, bajar en la estación María Auxiliadora (San Juan de Miraflores), caminar una cuadra por calle Huamachuco hasta la av. Salvador Allende, y tomar una movilidad por Av. Mariátegui hasta el ingreso Señor de Lampa, en Lomas de San Gabriel.

Desde el mencionado acceso, iniciarás una subida que te tomará aproximadamante hora y media, o bien podrás tomar una mototaxi que te lleve hasta la famosa cima. La mejor temporada para ascender el cerro es en verano, aunque también es la más concurrida; el invierno es menos concurrido, pero puede traer lluvias. Los momentos ideales para disfrutar la vista son al amanecer y al atardecer.

Notas relacionadas
Turista intenta ingresar al río en Tingo María, pero queda en shock al encontrar una enorme serpiente tomando el sol

Turista intenta ingresar al río en Tingo María, pero queda en shock al encontrar una enorme serpiente tomando el sol

LEER MÁS
Peruano canta 'Cervecero' al pie de la Torre Eiffel y turistas se ponen a bailar: "¿Así sin su chelita?"

Peruano canta 'Cervecero' al pie de la Torre Eiffel y turistas se ponen a bailar: "¿Así sin su chelita?"

LEER MÁS
Peruana queda en shock al ver cuánto le cobraron por una botella de agua en Las Vegas: “Casi me da un patatús”

Peruana queda en shock al ver cuánto le cobraron por una botella de agua en Las Vegas: “Casi me da un patatús”

LEER MÁS
Cubano queda impresionado con espectacular desayuno en la sierra de Perú: “Empiezan el día potente”

Cubano queda impresionado con espectacular desayuno en la sierra de Perú: “Empiezan el día potente”

LEER MÁS
Censista encuentra a adulta mayor en situación vulnerable en Áncash y decide regalarle su almuerzo durante Censo 2025

Censista encuentra a adulta mayor en situación vulnerable en Áncash y decide regalarle su almuerzo durante Censo 2025

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Pidió un iPhone 16 Pro Max por Temu y el producto la dejó sin palabras: “Ni mi ex me ilusionó tanto”

Pidió un iPhone 16 Pro Max por Temu y el producto la dejó sin palabras: “Ni mi ex me ilusionó tanto”

LEER MÁS
Turista intenta ingresar al río en Tingo María, pero queda en shock al encontrar una enorme serpiente tomando el sol

Turista intenta ingresar al río en Tingo María, pero queda en shock al encontrar una enorme serpiente tomando el sol

LEER MÁS
Peruana compró lavadora de contenedor por S/50 y muestra si realmente funciona: "Fui a Ancón y aproveché"

Peruana compró lavadora de contenedor por S/50 y muestra si realmente funciona: "Fui a Ancón y aproveché"

LEER MÁS
Taxista sufre ruptura amorosa y la conversación de WhatsApp hace llorar a miles: "Ya no sientes amor por mí"

Taxista sufre ruptura amorosa y la conversación de WhatsApp hace llorar a miles: "Ya no sientes amor por mí"

LEER MÁS
¿Es real la historia de Jessica Radcliffe? La verdad detrás del video viral de su supuesta muerte tras ataque de una orca

¿Es real la historia de Jessica Radcliffe? La verdad detrás del video viral de su supuesta muerte tras ataque de una orca

LEER MÁS
Joven engaña a su papá y le hace creer que está en videollamada con Cristiano Ronaldo: "Eres mi ídolo"

Joven engaña a su papá y le hace creer que está en videollamada con Cristiano Ronaldo: "Eres mi ídolo"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

El bono de 15.000 bolívares que no te va a llegar en agosto 2025: solo un grupo beneficiario cobra el aumento vía Sistema Patria

'Thunderbolts' llega a Disney+: fecha confirmada de su estreno en la plataforma de streaming

Parque de las Leyendas ofrece entradas gratis este 17 de agosto: ¿quiénes podrán ingresar y en qué sedes?

Tendencias

¿Es real la historia de Jessica Radcliffe? La verdad detrás del video viral de su supuesta muerte tras ataque de una orca

Censista ayudó a labrar la tierra para que su compañera pueda censar a agricultor: "Trabajo en equipo"

Peruana queda en shock al ver cuánto le cobraron por una botella de agua en Las Vegas: “Casi me da un patatús”

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Martín Vizcarra será trasladado al penal de Barbadillo tras ordenarse 5 meses de prisión preventiva

Delia Espinoza dispone que Patricia Benavides reemplace a Zoraida Ávalos para que vea procesos penales comunes

Martín Vizcarra: Poder Judicial dicta cinco meses de prisión preventiva contra expresidente por presuntas coimas en obras

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota