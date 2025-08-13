Los usuarios opinaron que la marca debe reconocer estos esfuerzos de sus heladeros | ikigai.outdoors - TikTok | Composición LR

Un vendedor de helados Donofrio se hizo viral en TikTok al ascender unos cerros hasta llegar a la famosa cumbre conocida como el 'colchón de nubes' con el fin de vender su mercadería. La dedicación del hombre por llegar a un sitio donde pocos esperarían golosinas despertó la admiración de numerosos usuarios de las redes.

El material, compartido por la cuenta ikigai.outdoors, muestra al repartidor de mediana edad mientras asciende la cuesta con su mochila al hombro y la casaca amarilla característica de esta conocida marca de helados. La toma se abre para revelar que el lugar es el Apu Siqay, cima de cerros en Villa María del Triunfo que suele estar rodeada por nubes que simulan un gran manto.

Luego, se aprecia al individuo mientras toma un descanso sobre las rocas, en un momento donde el sol pinta de anaranjado el cielo, para luego volver a cargar su maleta y retirarse. Aparentemente, su esfuerzo no habría sido en vano, ya que había algunos turistas en los alrededores.

Vendedor de helados en el 'colchón de nubes' asombra a TikTok

Los usuarios reaccionaron con admiración, pero también con humor, ante la hazaña del heladero. "Ellos deberían estar encargados del censo", "Solo le falta llegar hasta la Isla Santa Rosa", "Por aire, mar o tierra, cerca de tí" y "(La empresa) debería apoyar a sus trabajadores que llevan su marca a donde no imaginan", señalaron algunos comentarios.

Uno de los internautas fue especialmente empático con la labor del vendedor: "Fuera de bromas, hay que pensar en la necesidad que el señor debe estar pasando para buscar venta hasta esos lugares. Quiza tiene hijos que alimentar. seamos conscientes". El video suma más de 21.000 "Me gusta" y 1.800 compartidos en TikTok.

¿Cómo llegar a Apu Siqay, el 'colchón de nubes' de Lima?

Para llegar al Apu Siqay, uno de los atractivos turísticos en Lima que se han hecho virales en redes como TikTok, puedes tomar la Línea 1 del Metro, bajar en la estación María Auxiliadora (San Juan de Miraflores), caminar una cuadra por calle Huamachuco hasta la av. Salvador Allende, y tomar una movilidad por Av. Mariátegui hasta el ingreso Señor de Lampa, en Lomas de San Gabriel.

Desde el mencionado acceso, iniciarás una subida que te tomará aproximadamante hora y media, o bien podrás tomar una mototaxi que te lleve hasta la famosa cima. La mejor temporada para ascender el cerro es en verano, aunque también es la más concurrida; el invierno es menos concurrido, pero puede traer lluvias. Los momentos ideales para disfrutar la vista son al amanecer y al atardecer.