Estos son los influencers peruanos que brillaron en el Top Creators 2025, según revista Forbes: Fernando Llanos y Maju con Sabor en el top

Forbes Perú reveló su ranking 2025 de creadores digitales, destacando nuevas voces y dejando fuera a algunas figuras consolidadas.

Revista Forbes Perú dio a conocer a los influencers peruanos que destacaron en el Top Creators 2025
Revista Forbes Perú dio a conocer a los influencers peruanos que destacaron en el Top Creators 2025 | Foto: Composición LR

La revista Forbes Perú presentó la tercera edición del estudio Top Creators Perú 2025, una investigación que reconoce a las figuras más influyentes del ecosistema digital nacional. Esta publicación destaca a creadores de contenido que no solo generan impacto, sino que también demuestran coherencia, responsabilidad y criterio en sus plataformas.

La lista de este año incluye a perfiles diversos que han logrado consolidarse en plataformas digitales como TikTok, gracias a su autenticidad, su capacidad para conectar con las audiencias y su especialización en distintos temas. Entre los seleccionados figuran Soledad Secca, Fernando Llanos, Oscar Tito, Jimmy Espinoza (gurú de motivación), Daniela Kadena, Christian Palomino (el chico de las noticias), Daniel Bonifaz, María José Vigil (Majo con sabor), Arturo Goga, Rodrigo Fernandini, Joseph Ovalle, Claudio Revatta, Vicente Visla, Diego Quiroz y Flavio Gálvez.

PUEDES VER: Profesor de matemáticas deja boquiabiertos a sus alumnos al lucirse bailando en fiesta navideña escolar: “Se equivocó de profesión”

lr.pe

Ausencias notorias en la lista de 2025

Entre las ausencias más llamativas según destacó el usuario riclatorrez se encuentran figuras populares como María Pía Copello, los chicos de Kits, Valentino y Josi, quienes habían generado gran presencia en redes sociales durante los últimos años, ya sea por su alcance masivo o por su protagonismo en tendencias virales. Tampoco figuran Waldir Maqque ni Lizeth Atoccsa, ambos incluidos en la edición pasada y reconocidos por su impacto dentro del ámbito digital.

La no inclusión de estos nombres podría estar relacionada con un ajuste en los criterios del estudio o un cambio en la dinámica del ecosistema digital local, donde nuevos perfiles han empezado a ocupar espacios de relevancia en la conversación pública. Ante estas ausencias, algunos usuarios comentaron en redes: “¿Dónde está Valentino?” y “Por fin contenido real”.

