José María Yzazaga, el compositor detrás del éxito 'El cervecero', ha compartido nuevos detalles sobre el acuerdo que hizo con Christian Cueva y Pamela Franco para el uso de su famosa composición. En una reciente entrevista con el diario El Popular, Yzazaga mencionó que, aunque se pactó una compensación económica y un par de presentaciones gratuitas, aún hay partes del acuerdo por cumplir. "El acuerdo está, ahora ellos deben cumplir con lo acordado", expresó el autor, dejando en claro que la situación está lejos de resolverse completamente.

Según Yzazaga, el acuerdo incluye un pago en dinero y la participación de los artistas en un evento que él mismo organiza para el 30 de diciembre. Sin embargo, el compositor aclaró que la totalidad del dinero aún no ha sido entregada. "Me han dado una parte, el resto está por cumplirse", indicó. Jose María confía en que tanto Christian Cueva como Pamela Franco cumplirán su palabra, pero enfatizó que el plazo del 30 de diciembre es crucial.

¿Cómo surgió el acuerdo entre Yzazaga y Christian Cueva?

El acuerdo surgió después del rotundo éxito de 'El cervecero', tema que ha llevado a Pamela Franco y Christian Cueva a cobrar tarifas elevadas por sus presentaciones. Según Yzazaga, Pamela Franco, quien antes cobraba entre 8,000 y 10,000 soles por concierto, ahora llega a cobrar hasta 45,000 soles gracias al éxito de la canción. Christian Cueva, por su parte, está cobrando hasta 40,000 soles por sus presentaciones.

Autor de 'El cervecero' revela que Christian Cueva y Pamela Franco aún no le pagan. Foto: Composición LR

A pesar de los elevados honorarios, el compositor no considera exagerado lo que ha solicitado. “Para lo que le he pedido, no es nada. En una semana de trabajo ya se cubre lo que les he pedido”, aseguró. Además, al ser consultado sobre si Christian Cueva y Pamela Franco le pidieron bajar el precio, respondió: “Como todo peruano, pidieron su ajuste, su rebaja”.

Los compromisos de Cueva y Franco en el acuerdo

El acuerdo que Yzazaga tiene con Christian Cueva y Pamela Franco no solo involucra una compensación económica, sino también su participación en uno de sus eventos que se celebrará el 30 de diciembre. El compositor aclaró que, si los artistas no cumplen con su presencia en dicho evento, tomará acciones legales. "Todo depende de ellos cumplir", advirtió Yzazaga.

Además de las presentaciones gratuitas, el autor de 'El cervecero' ha dado un permiso provisional para que la canción sea ejecutada en radio, televisión y redes sociales. Sin embargo, dejó claro que el cumplimiento completo del acuerdo está pendiente.