Los usuarios en las redes sociales cuestionaron que el taxista tenga tantos celulares en el parabrisas del auto. | Foto: composición LR/ TikTok/ @da.wilmer

Un taxista que brinda servicios en los exteriores del nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez del Callao acaparó las miradas en TikTok al mostrarse con casi una docena de celulares en su vehículo. Como era de esperarse, la escena no tardó en convertirse en viral en la popular red social china y generar una ola de hilarantes comentarios de los usuarios.

En un video de da.wilmer, el usuario mostró la gran cantidad de teléfonos móviles que tenía en el parabrisas. Todo parece indicar, que el taxista quería acaparar todas las aplicaciones de taxis para no perderse ninguna carrera.

Taxista lucía relajado, pese a tener casi una docena de celulares en su auto

En lugar de sentirse estresado por algún robo ante el gran número de aparatos móviles, el hombre mostró una actitud relajada y divertida frente a la situación. Con una sonrisa, demostró que los teléfonos los utilizaba para su negocio de transporte y otros para mantenerse en contacto con familiares y amigos.

Algunos hasta sugirieron que los celulares eran parte de un plan para convertir su taxi en el "más eficiente del aeropuerto" o que eran teléfonos olvidados por sus clientes. “No entiendo para qué tiene tantos”, “Son los celulares que se le queda a los pasajeros”, “Eso está prohibido, amerita su papeleta. Dificulta la visibilidad del conductor”, escribieron los usuarios en la red social.