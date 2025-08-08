HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Derrumbe de rocas en catarata de Ucayali deja al menos dos muertos
Derrumbe de rocas en catarata de Ucayali deja al menos dos muertos      Derrumbe de rocas en catarata de Ucayali deja al menos dos muertos      Derrumbe de rocas en catarata de Ucayali deja al menos dos muertos      
Judicialidad

Corte Superior de Justicia de Moquegua conmemora el Día del Juez y la Jueza con ceremonia institucional

Se reconoció al Dr. Fredy Fernández Sánchez por su destacada participación en el Concurso Nacional de Buenas Prácticas, premiando sus innovadoras iniciativas para mejorar la eficiencia judicial en Moquegua.

El evento incluyó el izamiento del Pabellón Nacional y una paraliturgia.
El evento incluyó el izamiento del Pabellón Nacional y una paraliturgia.

En el marco de la conmemoración del Día del Juez y la Jueza, la Corte Superior de Justicia de Moquegua llevó a cabo una serie de actos protocolares que reafirmaron el compromiso del Poder Judicial con la legalidad, la ética y la independencia judicial.

Las actividades se iniciaron con el tradicional izamiento del Pabellón Nacional del Perú, la bandera de la región Moquegua y la bandera institucional del Poder Judicial, en una ceremonia solemne desarrollada en el frontis de la sede judicial. Posteriormente, se recibió la paraliturgia, momento de reflexión espiritual que precedió a la ceremonia central.

Durante la ceremonia protocolar, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Moquegua, Dr. Jorge Guillermo Fernández Ceballos, brindó unas palabras destacando la importancia de la función jurisdiccional, el compromiso ético de los magistrados y su rol fundamental en la consolidación del Estado de Derecho. El discurso central estuvo a cargo de la Dra. Alení Díaz Pomé, quien resaltó los valores que sustentan el trabajo judicial y la responsabilidad que conlleva impartir justicia con equidad.

Como parte de la ceremonia, se hizo entrega de un reconocimiento al Dr. Fredy Fernández Sánchez, por su destacada participación en el Concurso Nacional de Buenas Prácticas de la ETTI de Oralidad Civil del Poder Judicial, logrando el segundo lugar con su iniciativa “Notificación Super Segura” y el tercer lugar con la práctica “Exhortos on line”, ambas orientadas a mejorar la eficiencia en los procesos judiciales.

El acto protocolar contó con la presencia de autoridades civiles, militares y policiales de la región, quienes se sumaron a esta significativa fecha para reconocer y valorar la labor de los jueces y juezas en la administración de justicia.

Notas relacionadas
Consejero del Poder Judicial realizada visita de trabajo a Corte de Moquegua para evaluar situación del programa presupuestal 0067

Consejero del Poder Judicial realizada visita de trabajo a Corte de Moquegua para evaluar situación del programa presupuestal 0067

LEER MÁS
Presidente de la Corte de Moquegua participó en actos por el 204° aniversario patrio del Perú

Presidente de la Corte de Moquegua participó en actos por el 204° aniversario patrio del Perú

LEER MÁS
Pampa Clemesí: el pueblo peruano sin luz a la sombra de una de las plantas solares más grandes de América Latina

Pampa Clemesí: el pueblo peruano sin luz a la sombra de una de las plantas solares más grandes de América Latina

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Campeonato por el Día del Juez y la Jueza

Campeonato por el Día del Juez y la Jueza

LEER MÁS
Magistrados de la Corte del Santa reafirman su compromiso de trabajo en el Día del Juez

Magistrados de la Corte del Santa reafirman su compromiso de trabajo en el Día del Juez

LEER MÁS
Poder Judicial brinda apoyo humanitario a madre adolescente en situación de pobreza en Vinzos

Poder Judicial brinda apoyo humanitario a madre adolescente en situación de pobreza en Vinzos

LEER MÁS
En el Día del Juez y la Jueza anuncian aplicación del modelo de Despacho Judicial Corporativo para Juzgados de Familia

En el Día del Juez y la Jueza anuncian aplicación del modelo de Despacho Judicial Corporativo para Juzgados de Familia

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cerro Porteño vs Nacional transmisión EN VIVO del partido por la jornada 7 de la liga paraguaya

INEI alerta sobre falsos funcionarios que buscan estafar en viviendas en Censo 2025: ¿cómo identificarlos?

INEI publica resultados de evaluación para censistas 2025: revisa el link oficial y cronograma completo

Judicialidad

Campeonato por el Día del Juez y la Jueza

Magistrados de la Corte del Santa reafirman su compromiso de trabajo en el Día del Juez

Poder Judicial brinda apoyo humanitario a madre adolescente en situación de pobreza en Vinzos

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Perú enviará nota de protesta a Colombia por violar espacio aéreo: avión colombiano sobrevoló Santa Rosa

"Santa Rosa es del Perú”: colombianos en Leticia en desacuerdo con Gustavo Petro

Juliana Oxenford critica a Gustavo Petro tras su discurso en Leticia: "Tiene una idea absurda de la propia historia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota