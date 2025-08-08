Corte Superior de Justicia de Moquegua conmemora el Día del Juez y la Jueza con ceremonia institucional

En el marco de la conmemoración del Día del Juez y la Jueza, la Corte Superior de Justicia de Moquegua llevó a cabo una serie de actos protocolares que reafirmaron el compromiso del Poder Judicial con la legalidad, la ética y la independencia judicial.

Las actividades se iniciaron con el tradicional izamiento del Pabellón Nacional del Perú, la bandera de la región Moquegua y la bandera institucional del Poder Judicial, en una ceremonia solemne desarrollada en el frontis de la sede judicial. Posteriormente, se recibió la paraliturgia, momento de reflexión espiritual que precedió a la ceremonia central.

Durante la ceremonia protocolar, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Moquegua, Dr. Jorge Guillermo Fernández Ceballos, brindó unas palabras destacando la importancia de la función jurisdiccional, el compromiso ético de los magistrados y su rol fundamental en la consolidación del Estado de Derecho. El discurso central estuvo a cargo de la Dra. Alení Díaz Pomé, quien resaltó los valores que sustentan el trabajo judicial y la responsabilidad que conlleva impartir justicia con equidad.

Como parte de la ceremonia, se hizo entrega de un reconocimiento al Dr. Fredy Fernández Sánchez, por su destacada participación en el Concurso Nacional de Buenas Prácticas de la ETTI de Oralidad Civil del Poder Judicial, logrando el segundo lugar con su iniciativa “Notificación Super Segura” y el tercer lugar con la práctica “Exhortos on line”, ambas orientadas a mejorar la eficiencia en los procesos judiciales.

El acto protocolar contó con la presencia de autoridades civiles, militares y policiales de la región, quienes se sumaron a esta significativa fecha para reconocer y valorar la labor de los jueces y juezas en la administración de justicia.