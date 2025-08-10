HOYSuscripcion LR Focus

Influencer olvida su cartera de S/10.000 en restaurante, se da cuenta 3 semanas después y se lo devuelven: ''Mi vida entera''

Natalia Merino relató cómo se dio cuenta de la ausencia de su cartera y su decisión de buscarla en el restaurante Mo Bistro, lugar donde había olvidado su valiosa pertenencia.

La influencer peruana contó a sus seguidores cómo recuperó su cartera valorizada en S/10.000.
La influencer peruana contó a sus seguidores cómo recuperó su cartera valorizada en S/10.000.

Una influencer peruana vivió una montaña rusa de emociones luego de encontrar su cartera, valorizada en S/10.000, en un restaurante donde la había olvidado hacía tres semanas. La creadora de contenido, Natalia Merino, relató los hechos en su cuenta personal de TikTok y no ocultó su alegría al recuperar un accesorio personal muy importante para ella.

El relato de la influencer sobre lo sucedido

Después de haber estado ausente unas semanas fuera de Lima, Natalia Merino relató cómo se dio cuenta de que su cartera ya no estaba entre sus pertenencias. Al percatarse de que no la tenía, contó que intentó recordar en qué momento la había olvidado. Luego, la influencer mencionó que ese día había sido particularmente ajetreado y no dudó en acercarse al restaurante Mo Bistro, donde había consumido: “No pierdo nada intentándolo. Al llegar, a la primera persona que vi le pregunté si tenía la certeza de que había dejado mi cartera en este lugar. De casualidad, también consulté si la habían reportado como objeto perdido”, dijo.

PUEDES VER: Cinnamon Style retomó su matrimonio con Chaz: "Por mi familia y porque me hace feliz"

Poco después, con un tono más aliviado, relató que había visto a un chico y le preguntó por su inquietud. Coincidentemente, él le respondió que, unas semanas antes, había reportado como perdida una cartera negra y la había dejado posteriormente en el lugar indicado. En el video, visiblemente emocionada, se aprecia cómo la influencer sintió un gran alivio al ver que su accesorio, valorizado en S/10.000, estaba guardado en una bolsa: “¡No puedo creerlo! ¡Gracias! ¡Mi vida entera!”, exclamó.

Luego de encontrar su cartera, la creadora de contenido, con las lágrimas en los ojos, expresó su satisfacción ante sus seguidores: "Casi que lloro de la emoción. Le abracé y le agradecí demasiado. No lo podía creer", dijo en su video de TikTok.

PUEDES VER: Natalia Merino ('Cinnamon Style') se pronuncia tras ampay: "Me tomó por sorpresa, fue doloroso verlo"

La reacción de los seguidores de Natalia Merino al ver que encontró su cartera

Muchos seguidores de Natalia le dejaron mensajes de aliento y ánimo por haber encontrado su cartera, ya que, en muchos casos, la mayoría de las personas no logra recuperar un objeto perdido después de que ha transcurrido un tiempo desde que lo olvidó: “¿Cómo viviste sin tu billetera 3 semanas?”, “No es suerte, es la retribución de tu forma de ser. Confío 100% en que todo lo que uno es y da regresa de alguna forma”, “Wao, qué bueno el personal, lo guardo; deberías hacerle una sorpresa de agradecimiento”, “¿Le habrá dado propina?”, “Más personas así”, entre otros comentarios en TikTok que destacaron el gesto de honestidad del restaurante.

