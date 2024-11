Comerciante sorprende con su negocio de cervezas en cementerio de SJL: "Dame unas bien frías”

Cibernautas no dudaron en compartir curiosas reacciones. Foto: composición LR/ TikTok

Un peculiar negocio causó en furor en redes, pero no necesariamente por el producto, más bien por su particular ubicación: un cementerio. El hecho rápidamente se viralizó en la plataforma de TikTok y Facebook, donde cientos de usuarios quedaron impactados y no dudaron en compartir sus reacciones.

Negocio de cervezas en cementerio de SJL

En el video, se observa a un hombre ingresando al cementerio El Sauce, ubicado en el populoso distrito de SJL, en Lima. Allí, con evidente curiosidad y buen humor, se acerca a un comerciante peruana y le pide dos cervezas. La mujer, sin mayor reparación, lo guía hasta un pabellón de nichos. Para sorpresa de todos, abre una pequeña puerta en uno de los espacios del muro y, de manera casi surrealista, extrae dos latas de cerveza. “Dos frías”, exclama el cliente, provocando carcajadas y aumentando la sensación de incredulidad entre quienes presenciaron el momento.

Clip generó todo tipo de comentarios. Foto: TikTok

El curioso hecho no tardó en generar todo tipo de reacciones, especialmente por el contraste entre el lugar, normalmente asociado a la solemnidad, y el acto cotidiano de vender bebidas.

La frase del cliente, "Dos frías", añade un toque humorístico al ya singular contexto. Por su parte, la comerciante actúa con total naturalidad, como si su innovador "almacén" fuera el más lógico del mundo.

"Solo pasa en Perú"

Los usuarios en redes sociales no tardaron en inundar el video con comentarios llenos de humor y creatividad. "Esas cervezas sí están bien frías", escribió uno, mientras que otro añadió: "Ahí todo está frío".

El insólito lugar de venta generó frases como "Solo pasa en Perú" y "Qué fue, mano", destacando el ingenio y capacidad de adaptación de los peruanos para convertir cualquier espacio en una oportunidad de negocio.

Este peculiar caso, aunque tomado en tono humorístico, también refleja el ingenio y la singularidad de las situaciones cotidianas en el país.