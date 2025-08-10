Lo que empezó como un baile por el bicentenario terminó en pelea tras el enfrentamiento de 2 estudiantes acto escolar. | Foto: composición LR/ TikTok / @juaannunura

Durante las celebraciones de las fiestas costumbristas, las estudiantes suelen presentar números especiales como las escolares de un colegio que salieron a bailar una de las danzas más populares en Bolivia, Los tinkus. Varias alumnas se vistieron con la indumentaria para impactar al público, sin embargo, lo que llamó la atención fue la pelea que protagonizaron en plena presentación. Video se volvió viral en TikTok.

Lo que debió ser una presentación artística para conmemorar el bicentenario terminó sorprendiendo a todos, ya que, en medio de la coreografía, dos de las estudiantes comenzaron a golpearse de manera real, lo que dejó con los pelos de punta a todo el auditorio.

"Se tomaron en serio la pelea del tinku", señalaron algunos usuarios en TikTok

Al ver las imágenes de @juannunura, muchos comentaron que, en efecto, los tinkus incluyen enfrentamientos como parte de su baile tradicional. “Los tinkus siempre se pelean, es parte del baile”, aseguró un internauta, mientras que otro bromeó: “No es tinku si no hay pelea”. Sin embargo, también hubo quienes opinaron que lo sucedido había ido más allá de una dramatización coreográfica. Algunos destacaron que los estudiantes "se lo tomaron en serio" y llevaron la representación de la lucha a un nivel inesperado.

Las estudiantes tuvieron que interrumpir su danza para separar a sus compañeras de la pelea. Foto: composición LR/ TikTok / @juaannunura

Tras la publicación del video, se generaron varias interrogantes sobre si lo que ocurrió fue una exageración o un malentendido. Por un lado, la danza siempre ha implicado una especie de "combate" como parte de su simbolismo de confrontación entre comunidades, pero esta vez, las estudiantes rebasaron la barrera del espectáculo.

¿Qué es un tinku?

El tinku es un ritual y una danza folklórica de Bolivia, practicado en algunos pueblos del norte del departamento de Potosí y del sur del departamento de Oruro. Originalmente, el tinku era un enfrentamiento ritual entre comunidades, una forma de combate cuerpo a cuerpo donde los participantes, tanto hombres como mujeres, se golpeaban en señal de ofrenda a la Pachamama (Madre Tierra). Hoy en día, también se celebra como una danza vibrante y colorida, que preserva elementos de la tradición y la cultura andina.