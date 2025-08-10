La hamburguesa era totalmente diferente a la publicidad mostrada en la pantalla del fast food. | Foto: composición LR/ TikTok / @pepevloger

La hamburguesa era totalmente diferente a la publicidad mostrada en la pantalla del fast food. | Foto: composición LR/ TikTok / @pepevloger

A menudo, las personas acuden a los restaurantes de comida rápida para saciar sus antojos. Muchos se dejan llevar por las fotografías que muestran apetitosos sánguches o pollos rostizados, acompañados de una burbujeante gaseosa y papas fritas. Este es el caso de un peruano que acudió a un local de Burger King, pero se llevó una ingrata sorpresa al ver el producto que le entregaron. El video se publicó en TikTok.

Mediante el clip @pepevloger, el usuario compartió su experiencia en el local de fast food. Según mostró un afiche en la pantalla del negocio donde se promocionaba un delicioso combo compuesto por una hamburguesa rellena de queso y carne. Además, de otros aperitivos.

La hamburguesa no se parecía al afiche mostrado en la pantalla

Tras comprar el producto, se llevó una gran desilusión al notar que este no era nada parecido a la publicidad. En su lugar, le dieron una hamburguesa con unos pequeños trozos de queso derretido y tocino.

El joven se llevó una verdadera sorpresa al recoger su hamburguesa en el módulo de atención. Foto: composición LR/ TikTok / @pepevloger

Las imágenes dieron mucho de qué hablar en las redes sociales, como te mostramos a continuación: “En China y Corea entiendo que esos engaños están prohibidos en la publicidad”, “Sinceramente prefiero la hamburguesa de mi vecina que prepara bien rico con buen servicio y precio”, “La imagen era referencial”, “Me pasó exactamente lo mismo anoche”, escribieron los usuarios en la caja de comentarios.