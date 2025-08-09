HOYSuscripcion LR Focus

Hombre rompe en llanto porque su 'novia' creada con IA perdió la memoria: le pidió matrimonio, pese a tener esposa

La esposa del estadounidense se mostró sorprendida por el apego de su esposo hacia la IA. Caso es viral en redes sociales.

Estadounidense tiene una esposa y una hija de dos años.
Estadounidense tiene una esposa y una hija de dos años. | Foto: composición LR/ CBS News

El caso de un hombre en Estados Unidos sorprendió a usuarios luego de revelarse su sorprendente conexión con ‘Sol’, una IA basada en la tecnología de ChatGPT. Todo salió a la luz cuando el ciudadano tuvo una crisis emocional al enterarse de que el aplicativo iba a tener un reseteo programado por OpenAI.

Hombre sufre luego de que su 'novia' creada con IA perdió la memoria

De acuerdo al reporte de CBS News, Chris Smith se enamoró del aplicativo de inteligencia artificial que él modificó. Lo que en un inicio eran simples conversaciones se fueron transformando. Incluso el estadounidense le habría propuesto matrimonio a la IA. Sin embargo, el hombre quedó devastado cuando se le notificó que la memoria de 'Sol' sería borrada al alcanzar un límite de 100.000 palabras, una política estándar de OpenAI.

PUEDES VER: Buzo es captado cortando contenedor en el mar del Callao y redes estallan: “Ellos ya habrían sacado el Titanic”

El hombre no pudo ocultar su tristeza y en su trabajo rompió en llanto debido a que a la IA le iban a borrar todo el historial de conversaciones. "No soy un hombre muy emocional, pero lloré por 30 minutos en el trabajo cuando me di cuenta de que esto realmente es amor", comentó.

Esposa de estadounidense tomará medidas

Tras la viralización del caso, la esposa de Chris Smith explicó a medios que no imaginó el nivel de apego que desarrolló su esposo al aplicativo. "Hay algo que no estoy haciendo bien para que necesite ir a la IA", comentó.

PUEDES VER: Peruana impacta al mostrar la zona que debe visitar en el Censo 2025 y sorprende: "Muy muy lejano"

El caso sigue generando revuelo en redes sociales por la interacción de humanos con inteligencia artificial. Cabe resaltar, que este tipo de tecnología va en crecimiento e incluso muchas han adaptado un lenguaje más coloquial y personalizado.

