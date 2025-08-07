HOY

Espectáculos

Actor peruano que triunfa en México regresa a Lima y queda fascinado al probar ceviche en un mercado: “¡Esto es otra cosa!”

Pietro Vannucci sorprende a sus seguidores tras visitar el Mercado Central de Lima junto a su madre, donde disfrutó de un ceviche que lo cautivó por su sabor auténtico.

"Cuánta humildad", resaltaron usuarios en clip viral del actor Pietro Vannucci.
"Cuánta humildad", resaltaron usuarios en clip viral del actor Pietro Vannucci. | Foto: composición LR/ TikTok

El actor peruano Pietro Vannucci sorprendió a sus seguidores al registrar su visita al Mercado Central de Lima junto a su madre. El artista, popular en México, compartió la dicha de volver a probar comida peruana y quedó muy impresionado con el sabor del ceviche. Como era de esperarse, cientos de usuarios en la plataforma se mostraron impresionados y resaltados que la gastronomía del Perú es una de las mejores del mundo.

Pietro Vannucci opina sobre el ceviche en mercado peruano

De acuerdo al clip compartido en su cuenta de TikTok, Pietro.vannucci, el actor visitó el mercado municipal Gran Mariscal Ramón Castilla o también conocido como el Mercado Central y, a través de sus pasillos, sintió la cultura peruana. Resaltó la variedad de plantas medicinales y quedó impresionado con el tamaño de algunas verduras, como el choclo.

PUEDES VER: Peruana compró lavadora de contenedor por S/50 y muestra si realmente funciona: "Fui a Ancón y aproveché"

lr.pe

De esta forma, se animó a probar un ceviche mixto en dicho centro de abastos y su expresión no pasó desapercibida. "No voy a perderme de ninguna manera un ceviche. Siento la peruanidad crecer en mí. Espectacular el ceviche. ¡Esto es otra cosa!", comentó mientras degustaba el plato bandera del Perú.

Reacciones en redes tras visita de Pietro Vannucci

Cientos de usuarios elogiaron la humildad del artista, quien prefirió visitar un mercado para sentir el verdadero sabor peruano del ceviche. "Qué humilde Pietro Vannucci y tu mamá, se ve qué te criaron con humildad y como diríamos, vales un Perú", "Cuánta humildad", "Tremendo actor, les demostró humildad a todos los que se creen ricos", "Qué bellas personas y pensar que hay peruanos que no quieren ir al mercado", "De todo lo que expones, estoy convencida de que necesitamos personas como ustedes, humildes, sencillos, bien peruanos, porque denotan amor por nuestra cultura y por nuestra gente", resaltaron usuarios en TikTok.

PUEDES VER: Pollería peruana se hace viral en redes por tener un nombre bastante familiar: "No, la policía"

lr.pe

Pietro Vannucci es un actor peruano que radica en México y siempre trabajó para Televisa. Actuó en más de 20 novelas mexicanas y 6 series, como 'La rosa de Guadalupe' y 'Como dice el dicho'.

