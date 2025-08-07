HOY

Sociedad

Productos caídos de contenedores asiáticos tienen dueño, según la Marina de Guerra: "Está tipificado como robo agravado"

El capitán de Navío del Puerto del Callao, Amilcar Velásquez, informó que la apropiación de los productos caídos de los contenedores es una acción ilícita. Asimismo, indicó que la empresa Evergreen está buscando recuperar su mercancía.

Los productos de contenedores se venden en diversos puntos del distrito de Ancón.
Los productos de contenedores se venden en diversos puntos del distrito de Ancón. | Foto: composición LR | Marina de Guerra LR

El viernes 1 de agosto, al menos 50 contenedores que provenían de Asia cayeron al mar peruano desde un buque que se encontraba en la bahía del Callao. Tras ello, varios pescadores y comerciantes rescataron los productos y los comercializaron en Ancón a precios bajos. Ante la venta informal de estos objetos, la Marina de Guerra se pronunció. El capitán de Navío del Puerto del Callao, Amilcar Velásquez, advirtió que la apropiación de estos artículos se trata de la comisión del delito de robo agravado.

"Estos contenedores tienen un dueño, son del seguro o de la empresa Evergreen. Está tipificado como un delito de robo agravado y también como apropiación ilícita. No es que queda en altamar y no es de nadie", declaró en diálogo con Canal N.

"Si se encuentra un objeto o un contenedor en altamar, se trae y se entrega a las autoridades. Ellas emiten un comunicado y, si la persona aparece, tienen que pagar toda la mercancía o los objetos. Si no aparece el propietario, ya a esta persona se le asigna o se le deja el objeto que recuperó. Sin embargo, todos sabemos que estos contenedores pertenecen a una empresa. No habría esa figura de que no es de nadie", añadió.

PUEDES VER: Caídas de contenedores como la del Callao es más frecuente de lo pensado, pero amenazan un mercado proyectado en US$10.750 millones

lr.pe

Empresa busca recuperar los productos que cayeron al mar

El capitán Velásquez informó que la empresa Evergreen es propietaria de los objetos que cayeron de los contenedores a las playas como Chancay, Ancón y Ventanilla. Asimismo, indicó que dicha compañía busca recuperar su mercancía con el fin de que "no se constituya un peligro a la navegación y no pueda atentar contra la seguridad de las personas".

"Ellos mismos han hecho la limpieza de los contenedores varados en las playas (...) Este tipo de accidentes se da en altamar cuando hay una mar gruesa, movida en el puerto del Callao. No hemos tenido registro de la caída de contenedores de esta magnitud", manifestó.

PUEDES VER: Rematan lavadoras que cayeron al mar peruano de contenedores: Marina de Guerra se pronuncia

lr.pe

Productos que están a la venta en Ancón por caída de contenedores al mar peruano

La República obtuvo la información sobre la venta de productos en diversos puntos del distrito de Ancón. Los reporteros acudieron a la zonas de ventas y constataron la comercialización de diversos productos de belleza y electrodomésticos, así como otros. A continuación, se expondrán los precios de algunos artículos que están a la venta:

  • Lavadoras: S/ 250 aproximadamente
  • Toallas húmedas: S/ 1
  • Parches para el dolor (por bolsa): S/ 1
  • Floreros: S/ 1
  • Maniquíes: entre S/ 25 y S/ 30
  • Ruleros: 3 por S/ 5
  • Tijeras para cabello: S/ 5
  • Plásticos variados: S/ 5
  • Decoraciones de animales: S/ 10
  • Canastas: 3 por S/ 10
  • Pelucas: entre S/ 25 y S/ 30
  • Táperes: S/ 5
  • Tomatodos: S/ 9
  • Individuales (10 unidades): S/ 10

