Tras el terremoto de magnitud 8,8 en Kamchatka, Rusia, el Perú entró en alerta de tsunami cerrando las playas y la Costa Verde por precaución. El evento causó pánico en un joven tiktoker boliviano, quien llegó al país de visita. Según contó el creador de contenido en una transmisión en vivo de TikTok, su hospedaje estaba situado a unos cuadras del mar, por lo que se asustó aún más, al recibir el mensaje de precaución de SISMATE en su celular.

Luego del incidente y tras el tremendo susto, el influencer bromeó sobre lo sucedido asegurando que, dado que en su país natal, Bolivia, no tiene acceso al mar, no estaría pasando por esta situación. "El día de hoy a las 8 y 8:30 de la mañana (suena mi celular). Yo me dije: ¿qué pasó?, porque nunca pongo alarma cuando viajo a otros países. Veo y me llega 'alerta de tsunami'", comentó.

"Yo estaba con todo el miedo. Me desperté (rezando) porque decía: 'no quiero morir, por favor Diosito, sálvame esta vez porque he nacido sin mar, no quiero morir por mar'. Literalmente estaba a unos pasitos de la costa y del mar", añadió. Sin embargo, lo que más llamó la atención del joven boliviano fue la reacción de los peruanos ante la alerta de tsunami.

Influencer boliviano quedó sorprendido por reacción de peruanos tras alerta de tsunami

Aunque explicó que el miedo se apoderó de él tras recibir la alerta de tsunami en su celular, lo que más le llamó la atención fue la reacción de los peruanos. Según contó, mediante las redes sociales, se percató que muchos influencers, así como personas que no vivían cerca del mar, llegaron hasta la costa para ver el fuerte oleaje.

"La gente de Perú es demasiado loca. No se asusta. Han ido a hacer sus IRL, sus streamers, a grabar videos (al mar). Incluso, hay personas entrevistas yendo a la costa del mar y les preguntan: ¿Tú a qué viniste? y ellos reponde: 'es mi primer tsunami, quería ver cómo es'", comentó el creador de contenido.