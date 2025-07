Un residente de East Broadway, en Derry, estado de New Hampshire, Estados Unidos, vivió un momento insólito la mañana del 28 de julio: una pitón de 1.5 metros apareció en el baño de su apartamento. El hecho fue reportado al Departamento de Policía de Derry (DPD), que intervino para retirar al reptil sin que se produjeran daños ni heridos.

La serpiente, que estaba tendida entre el inodoro y la bañera, fue fotografiada por los agentes del DPD y la imagen fue publicada en la página oficial del departamento en Facebook. Acompañada de un mensaje humorístico,la publicación decía: “¿Alguien se perdió algo?”, seguido de un emoji de serpiente. Más tarde, la policía informó que el dueño del animal había sido localizado: era otro vecino del mismo edificio.

Un hallazgo inesperado en un baño de Derry

El inusual hallazgo ocurrió en un complejo residencial de East Broadway, una zona tranquila de Derry, en el estado de New Hampshire. El residente, cuya identidad no fue revelada, alertó a las autoridades locales al encontrar a la pitón en su baño alrededor de las 8:00 a. m. Según el Departamento de Policía de Derry, la respuesta fue inmediata.

La pitón fue hallada en el baño, tras el susto enorme que se llevó el dueño del lugar. Foto: NH Police Department

La imagen del reptil, relajado sobre la taza del inodoro y extendido parcialmente sobre la bañera, captó rápidamente la atención de la comunidad digital. Aunque el incidente no provocó daños ni lesiones, sí causó sorpresa y curiosidad entre los residentes y usuarios en línea.

Vern Thomas, capitán del DPD, confirmó que la pitón era una mascota doméstica propiedad de otro inquilino del mismo edificio. “Era una serpiente dócil y no representaba peligro. Fue devuelta sana y salva a su dueño”, declaró Thomas a medios locales.

Las reacciones en redes sociales: desde risas a preocupación

La publicación del DPD en Facebook se viralizó rápidamente, acumulando decenas de comentarios, compartidos y reacciones. El tono humorístico empleado por la policía fue replicado por muchos usuarios, que aprovecharon para hacer bromas y compartir teorías sobre cómo el animal llegó al baño. Entre los comentarios más destacados:

“¡Ese es mi ex! ¿Quién lo dejó salir?”, bromeó una mujer.

“Debimos haber salido con el mismo chico”, respondió otra usuaria.

“Un nuevo significado para ‘serpentear el inodoro’”, escribió un usuario irónico.

Pero también hubo quienes expresaron preocupación real por la situación. “¿Si esa no es su casa, cómo entró?”, preguntó un hombre, quien añadió: “Por favor, no me digas que salió por el inodoro o el desagüe de la ducha”. Estas dudas no fueron respondidas por las autoridades, que admitieron no tener claridad sobre el recorrido que hizo el animal hasta llegar al baño ajeno. “No sabemos con certeza cómo llegó allí”.

El misterio del recorrido de la pitón sigue sin resolverse

A pesar de la intervención exitosa del DPD y la rápida devolución del animal a su propietario, el caso dejó una pregunta sin respuesta: ¿cómo llegó la pitón hasta otro apartamento del edificio? Las autoridades no encontraron indicios claros de escapes estructurales o daños en tuberías que pudieran haber facilitado el desplazamiento de la serpiente.

La pitón protagonista de esta historia, de aproximadamente 1.5 metros de largo, no mostró comportamientos agresivos en ningún momento y fue descrita como “tranquila” por los oficiales que participaron en el operativo. El caso cerró sin sanciones ni multas, ya que no se determinó que hubiera negligencia por parte del propietario.