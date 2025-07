Peruano va a restaurante y se sorprende con pan con huevo que vale S/25: "Faltó su quinua con yapa"

Un video publicado en TikTok se ha viralizado en las redes sociales, debido a que muestra la reacción de un joven peruano, luego de visitar un restaurante y descubrir que un pan con huevo cuesta S/25. Para muchos cibernautas, el precio del platillo es excesivo; sin embargo, hay otros que consideran que es aceptable por los ingredientes y la presentación. ¿Qué opinas?

El material audiovisual fue compartido por el usuario Ozner3 (@ozner_gzs) el 29 de julio de 2025. Hasta el momento, el video viral ha logrado conseguir más de 387.100 reproducciones en la plataforma, 8600 "likes" y cientos de comentarios, cifras que siguen aumentando a medida que pasan las horas. A continuación, te contaremos los detalles.

¿Qué sucedió en el video?

Aunque el video se volvió viral en TikTok, las imágenes provienen de Kick, una plataforma de streaming (similar a Twitch) que permite realizar transmisiones en tiempo real e interactuar con tus creadores de contenido favoritos a través del chat. Precisamente, uno de estos streamers (Ozner3) fue el encargado de dar a conocer el precio del 'pan con huevo'.

En las imágenes, el streamer peruano comienza mostrando la carta del restaurante (el cual no es mencionado). Ahí podemos apreciar, no solo el precio del 'pan con huevo', sino también los ingredientes con los que está preparado: pan brioche, huevos revueltos con chives, queso cheddar, tocino crocante y cebolla caramelizada.

Durante la transmisión, el creador de contenido se percató de que el pan con chicharrón estaba más barato que el 'pan con huevo', ya que solo costaba S/23. Pese a esto, el joven decidió pedir este platillo que tenía un tamaño estandar, pero un sabor bastante agradable; sin embargo, eso no impidió que fuera 'troleado' por sus seguidores.

Así luce el pan con huevo de S/25. Foto: captura de TikTok/ozner_gzs

¿Cómo reaccionaron los usuarios?

Las imágenes se volvieron tendencia en las redes sociales, no solamente en Perú, sino también en otros países de Latinoamérica, como México, Argentina, Colombia, Chile, etc. Si bien la mayoría de cibernautas consideró excesivo el precio, hubo otros que están de acuerdo en que los restaurantes pongan su precio y quede a elección del cliente consumirlo o no.

"Faltó su quinua con yapa", "Con S/25 como toda una semana", "El huevo debe ser de avestruz", "Estás pagando por la experiencia", "Creo que S/7 estaría bien pagado", "Huevo de la gallina de los huevos de oro", "Con el pan Brioche y el tocino ya justificó el precio", "Esos son 5 desayunos diaria en la tía Veneno". Estos son algunos de los comentarios del video.