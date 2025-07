Un hecho curioso llevó a un joven a confundir Paros, Grecia por París, Francia. En un vídeo viralizado en TikTok, esta persona tenía que tomar un vuelo desde Colombia a Francia para conocer la Ciudad del Amor, pero grande fue su sorpresa cuando notó en pleno avión que había “Más mar que Torre Eiffel”.

Las risas no demoraron en llegar ante la ocurrencia, el joven detalló que culpaba a su dislexia por confundirlo al comprar el boleto. Usuarios en redes sociales comentaron cosas como “No me burlo porque fácilmente sería yo” y “Por eso no salgo de mi país”.

Joven que confundió a Paros por París culpa a su ‘dislexia’ por error

El joven culpó a su ‘dislexia’ por confundir Paros en vez de París. Afirmó que no tenía idea hasta que estuvo en su destino y vio que lo rodeaba todo el mar Egeo en vez del río Sena. Muy lejos de enojarse, tomó todo con risas y aprovechó en pasar sus días en la isla griega.

Por otro lado, en otros vídeos que subió a su cuenta de TikTok, actualizó que logró llegar a Francia donde aprovechó en realizar un voluntariado bajo una valiosa lección: revisar siempre dos veces el destino que se visitará.

¿Qué es la dislexia y cuáles son sus características?

Según Mayo Clinic, la dislexia es un trastorno del aprendizaje en el que intervienen distintos factores como la dificultad de identificar palabras al leer por sus sonidos, esto toma tiempo para poder unirlas y relacionarlas. Se intuye que esta dificultad para la lectura incluye áreas del cerebro que no están completamente desarrolladas.

Entre las características de la dislexia se encuentran el aprendizaje de palabras a un ritmo lento, problemas para memorizar secuencias, dificultades en ortografía, entre otros.