La llegada de las Fiestas Patrias en Perú se celebra con diversas actividades a lo largo del país. Uno de los eventos más destacados es el tradicional desfile escolar que tiene lugar en las principales plazas de varias ciudades. En esta manifestación, participan estudiantes de diferentes instituciones educativas, quienes desfilan con banderas y simbolismo patrio.

Recientemente, se difundió un video en la red social TikTok, en el que se observa a alumnos extranjeros participando en el desfile. En el video se destacan las banderas de países como Venezuela, Bolivia, Arabia Saudita y Yemen, cuyos representantes son presentados por el maestro de ceremonias. Asimismo, se puede ver a padres de familia acompañando a los menores durante el suceso.

Usuarios reaccionan a la presencia de delegación de alumnos extranjeros en desfile escolar

Tras la difusión del contenido, varios comentarios destacaron la inclusión de estos estudiantes en la actividad. Algunos cibernautas expresaron sorpresa, como uno que opinó: "Yemen, no me lo esperaba”. Por otro lado, hubo quienes defendieron la iniciativa, como una madre que afirmó: "Mi hija es extranjera, nació y vive en otro país, pero ahora está en Perú, por eso no la hace menos” y "Los queremos mucho".

Además, varios internautas elogiaron el gesto de permitir a los participantes desfilar con sus respectivas banderas, destacando frases como: "Un aplauso a las personas que dieron un espacio a los alumnos que son de otros países” y "Me pareció un lindo detalles que los hagan desfilar así con su bandera".

Asimismo, algunos se identificaron con los participantes como una usuaria venezolana que compartió su experiencia: "Yo también soy venezolana y también desfilé".