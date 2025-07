Emigrar es una decisión de suma importancia en la vida de toda persona. Es dejar tu antigua rutina, familiares, trabajo para buscar una segunda oportunidad en el nuevo destino. Precisamente, muchos latinoamericanos han encontrado en España, el refugio necesario para emprender esa tarea. Debido a la facilidad del idioma, muchos latinos deciden quedarse y buscar empleo; sin embargo, la realidad puede ser otra.

Una mujer peruana, de nombre Milagros, sorprendió en su cuenta de TikTok, al revelar que se encuentra residiendo en Madrid y se encuentra desempleada tras meses de búsqueda. Un hecho que generó diversos comentarios en la red social china.

Peruana no encuentra empleo en España tras meses de búsqueda

En el video viral, la mujer, quien relata la historia en su cuenta, con el usuario @lilianaandrade288, señala que el relato pertenece a una de sus amigas, que decidió no dar la cara por respeto a sus familiares.

"Tengo tres meses aquí en Madrid, no he trabajado ni un solo día, por más que lo he intentado. He ido a todas las iglesias de Madrid, es más, me conozco todas. Pero no he tenido suerte", relata la mujer peruana.

La mujer, señala que su amiga no se anima a volver a los lugares sin nada de dinero y que solo subsiste de las ayudas comunitarias que encuentra en la capital española.

"Estoy viviendo de las ayudas que me dan actualmente en Caritas, Cruz Roja y los comedores populares donde estoy comiendo", remarcó.

Su amiga le contó que no tiene familiares en España, por lo que su situación es más complicada. Inclusive, ronda por su cabeza la idea de regresarse a Perú.

"No sé si regresarme, me siento derrotada, me siento con tristeza de no haber podido lograr este sueño. Lo he luchado, no es que no lo haya hecho, pero no he tenido suerte", señaló.

La mujer señala que su amiga no ha tenido suerte en encontrar trabajo, ya que en las entrevistas se ha topado con personas que han querido aprovecharse de ella, porque "ven a una persona desesperada por la necesidad".

Video generó una ola de comentarios a favor de la peruana en Madrid

La usuaria, tras relatar la historia de Milagros, recomendó a su amiga a que se aferre a una fe y recordarle que "a pesar de que muchas puertas se cierren, siempre habrá una que se abra". En un video que conmovió a los cibernautas de la red social china.

En la caja de comentarios, distintos usuarios relataron experiencias similares a la de Milagros, donde le dieron consejos y zonas donde puede encontrar empleo. Incluso, otros le ofrecieron ofertas de trabajo para que pueda mantenerse en el país ibérico.

Algunos de los comentarios fueron: "Dios te fortalezca y pronto consigas algo bueno", "Acá en Italia hay trabajo", "Yo también me encuentro en la búsqueda de empleo en España".