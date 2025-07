Captan a hombre disfrazado de Spider-Man corriendo sobre los trenes de López Aliaga: “Está buscando al Dr. Octopus”

El último 14 de julio, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, presentó a todos los limeños los trenes donados por Estados Unidos. En medio de la celebración, un hombre disfrazado de Spider-Man captó la atención de los presentes al subirse al techo de uno de los vagones del medio de transporte en pleno recorrido. Video se volvió viral en las redes sociales.

En una temeraria maniobra, el ‘Hombre Araña’ peruano sorprendió a los asistentes, puesto que comenzó a correr sobre el tren en marcha, como si estuviera repitiendo la escena cuando pelea con el Dr. Octopus en una vía de Nueva York.

“Está buscando al Dr. Octopus”, señalaron usuarios en TikTok

Aunque el hombre no midió el peligro, afortunadamente, no sucedió una tragedia. Sin embargo, el video no tardó en viralizarse en las diferentes plataformas de internet. Incluso, los usuarios en TikTok se animaron a dejar sus curiosos comentarios.

“Se te va el tren araña”, “Está buscando al Dr. Octopus”, “Cumplió el sueño de muchos que fuimos niños en los 2000's”, “Va a recrear la escena con el doctor Octopus”, “Perú es clave”, “Se quedó dormido que no se dio cuenta que llego a Perú”, “Si comprábamos los nuevos nos daban un Batman”, fueron solo algunas reacciones de los usuarios a la publicación.

La audaz maniobra del Hombre Araña sobre los trenes de la Municipalidad de Lima se volvió viral en TikTok. Foto: composición LR/ TikTok/ Latina

Trenes de la Municipalidad de Lima fueron presentados en el Parque de la Muralla

Con orquestas incluidas, el burgomaestre capitalino presentó el primer lote de 43 coches y 11 locomotoras traídos de California, que recorrerán la vía Lima-Chosica. La llegada de los trenes ‘donados’ por Caltrain no ha estado libre de cuestionamientos, puesto que se difundió imágenes de los trenes oxidados, vandalizados, con partes faltantes, ventanas rotas y superficies pintadas.

Por otro lado, la Ley Orgánica de Municipalidades remarca que la administración de un servicio de transporte urbano no es competencia municipal. Esta responsabilidad recae en la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).