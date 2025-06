Perrito se queda dormido en pleno Inti Raymi y actores decidieron no molestarlo: “El favorito del inca”

Can sorprendió a todos al dormir plácidamente en la Plaza Mayor de Cusco. Foto: composición LR/ @tourscuscomachupicchu/ TikTok

El Inti Raymi es una de las festividades más emblemáticas de Perú, una celebración que rememora el antiguo ritual inca dedicado al dios Sol, Inti. Este evento, que se lleva a cabo cada 24 de junio, coincide con el solsticio de invierno en el hemisferio sur, marcando el inicio del nuevo año solar andino. A lo largo de la festividad, se rinde homenaje al Sol y se pide su bendición para las cosechas y abundancia futura. En la edición 2025, un curioso momento fue protagonizado por un perrito que se convirtió en el centro de atención durante la representación del Inti Raymi.

Perrito sorprendió en el Inti Raymi 2025

Los usuarios de TikTok no tardaron en capturar el insólito momento en el que el perrito decidió quedarse dormido en pleno evento, justo en el corazón de la Plaza Mayor de Cusco. Mientras la festividad se desarrollaba a su alrededor, con actores vestidos con trajes tradicionales, coreografías y una escenografía que evocaba la época inca, el perrito no se inmutó y continuó descansando plácidamente. A pesar del bullicio y la vibrante atmósfera del evento, el can parecía disfrutar de un descanso profundo, sin que nada lo perturbara.

Lo que más sorprendió a los espectadores fue la actitud de los actores que participaban en la representación del ritual. Al darse cuenta de que el perrito estaba tomando su siesta en medio del evento, decidieron no molestarlo. De hecho, los actores pasaban cerca de él con mucho cuidado, procurando no interrumpir su descanso. Aunque en algunos momentos el animalito despertaba ligeramente, su privilegiada ubicación en el centro de la plaza le permitió disfrutar de una vista única de la ceremonia que lo rodeaba, casi como si fuera un espectador más del ancestral rito inca.

Reacciones divertidas en redes sociales

Las reacciones en las redes sociales fueron inmediatas y cargadas de humor. Los usuarios de TikTok no dejaron de comentar sobre el perrito y su privilegiada posición durante el Inti Raymi. "Firulais tiene vista preferencial, ni el alcalde", bromeaba uno de los comentarios. Otros reaccionaron con divertidas frases como “El perro: dejen descansar, soy el chasqui del Pachacútec” o "Es su plaza", resaltando la importancia que el perrito adquirió en ese momento.

La curiosa imagen también inspiró preguntas como “¿El perro es SUYO?”, generando aún más interacciones entre los cibernautas, quienes no podían dejar de bromear sobre la escena.