¿Por qué nos gusta tanto Urubamba? La respuesta está cantada y habla por sí sola: es un espacio de desconexión para quienes no vivimos en Cusco. Urubamba es un bello lugar para vivir y cada vez son más las personas que piensan ir a residir o a pasar una temporada ahí. Vale la pena ir a Urubamba, no importa cuál sea el motivo, menos el tiempo de permanencia (por ejemplo, un fin de semana en Semana Santa, es más que suficiente). Basta ver nuestra imagen abridora.

Sin embargo, desde el año pasado, la Municipalidad Provincial de Urubamba pretende llevar a cabo una transformación urbana. Bien sabemos que el Valle Sagrado, donde se ubica Urubamba, está declarado como Patrimonio de la Nación de acuerdo con la Resolución Directoral Nacional N.º 988/INC, y Urubamba como Provincia Arqueológica, según la Ley N.º 14135.

Pero basta analizar el PDU (Programa de Desarrollo Urbano), que va a implementarse entre 2025 y 2025, para parar la oreja y empezar a preocuparnos. A saber, con en el pueblo de Yucay, conocido por su pasado inca y colonial, tienen el propósito de cambiar 200 hectáreas de terrenos de cultivo a espacios urbanos con edificios de 3 a 5 pisos. Este plan va desde Yucay hasta Yanahuara, precioso pueblo, vale precisar.

“Hemos comenzado una lucha contra este plan desde octubre del año pasado. Hemos hecho llegar observaciones y hemos pasado cartas a las entidades que deberían estar convocadas para dar una opinión respecto a un plan de este tipo. Entonces, este plan debería haberse socializado desde un inicio de la mejor manera, justamente para ubicar, y determinar las necesidades de la gente. Hay mucha gente que quiere seguir siendo agricultora y no quiere que el municipio les cambie de uso a su terreno”, declara para La República Axel Nordt, quien vive en Yucay.

Logo del PDU. Casitas por maíz.

Lo que buscan Nordt y los residentes del Valle Sagrado, es discutir este plan urbano del proyecto inmobiliario con el acalde Ronald Vera Gallegos. Han hecho llegar sus observaciones, pero en lugar de recibir una apertura al diálogo, han sido calificados como personas que están en contra del progreso, incluso han sido tildados de traficantes.

Uno de los muchos atributos de Urubamba, es su maíz blanco. La referencia no es gratuita, ya que el logo de este proyecto de desarrollo urbano tiene una forma de mazorca, pero en lugar de maíz, este logo exhibe casitas.

“La visión que ellos tienen de Urubamba hacia el futuro no es una visión real”, indica Nordt, para quien cualquier tipo de desarrollo urbano debe estar en sintonía con el paisaje y con mayor razón cuando este ostenta resonancias históricas. “Se propone un desarrollo vertical y no horizontal. Nadie está en contra del progreso, pero este proyecto significaría la destrucción de Urubamba”.

Nordt prosigue:

“Yo soy empresario y de acuerdo a este PDU, pues me convendría, no diría nada y me quedaría callado. Pero no. No quiero que pase con los pueblos de Urubamba lo que estamos viendo con Chinchero, que tiene edificios de 5 pisos con cerámica en el frontis. Chinchero es un antecedente inmediato de lo que podría pasar con los pueblos de Urubamba. Chinchero se ha perdido, con mayor razón con un aeropuerto que han puesto al costado. Llegas a Chinchero y todo es edificio. Antes era un pueblo hermoso, un pueblo turístico. Ahora tú vas y ves mayólicas en la fachada”.

La República ofrece el derecho a réplica al alcalde Ronald Vera Gallegos y así discutir el PDU 2025-2035.