A menudo, las municipalidades realizan matrimonios masivos en sus principales plazas, donde acuden decenas de novios para decir el ‘sí, acepto’. Una de ellas fue una pareja, que nunca imaginó que su día especial, se convertiría en una verdadera pesadilla al aparecer en medio de la ceremonia, una mujer para cobrar una deuda de 5.000 soles. El video de la boda, que se realizó en Carabayllo, dejó a más de un usuario en TikTok con los pelos de punta.

Mediante un clip compartido en la cuenta @carabylloaldia se mostró a una mujer sumamente molesta y con un cartel entre sus manos que tenía el siguiente mensaje: “Conchudo, tienes para casarte, pero no para pagarme la deuda”. Esto debido a que, según palabras de la señora, el hombre que estaba en plena ceremonia de casamiento no le pagaba el dinero que le prestó.

Prestamistas acudió a la boda y empezó a gritar que le pagaran sus 5.000 soles

La falta de pago de la deuda generó que la dama tomara una contundente decisión: ir a la boda y reclamarle al novio durante la ceremonia. ¡Y así lo hizo! La señora se presentó con el cartel, como se vio en el video, y empezó a gritar:

“Paga tu deuda. Tienes para casarte y no pagar una deuda. Sinvergüenza, conchudo”, decía la mujer frente a todas las personas que participaban de la boda masiva en el distrito de Carabayllo.

Las otras parejas que participaban de la boda masiva en Carabayllo no podían creer lo que sucedía. Foto: composición LR/ TikTok / @carabylloaldia

Los asistentes a la boda masiva en Carabayllo quedaron sorprendidos

Los asistentes se sorprendieron que una persona haya llegado a la boda para reclamar por una deuda y sobre todo que el novio no haya pagado sus compromisos económicos. Rápidamente sacaron sus celulares y grabaron la bochornosa escena.

“Y qué fue. ¿Pagó o no pagó?”, “Al menos habrá pagado el interés”, “Que buena”, “Que banco es para no sacar préstamo”, “Ahora hasta los bancos van a impedir las bodas”, “Que palta”, “Y la futura o ya esposa empieza a grabar. Lo que no sabe es que su matrimonio le trajo deudas”, escribieron algunos usuarios en la publicación de TikTok.