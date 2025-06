Joven le pide matrimonio a su novio entre gritos y ruegos, pero él no responde: “Cásate conmigo, te elegí a ti”

Las redes sociales se conmovieron por un video que rápidamente se hizo viral. ¿La razón? Una joven, visiblemente emocionada, pidió matrimonio a su pareja en medio de un emotivo despliegue de sentimientos.

La escena, capturada en lo que parecía ser una plaza o un espacio público, mostró a la mujer de rodillas, en un acto lleno de nerviosismo, gritos y ruegos, solicitando una respuesta inmediata a su enamorado. “¿Te quieres casar conmigo? ¡Te amo, te elegí a ti!”, fueron algunas de las palabras que se escucharon entre el llanto contenido de la joven, quien, visiblemente angustiada, esperaba una respuesta de su pareja.

Joven sorprendió a su novio con su inusual propuesta de matrimonio

Por su parte, el hombre se mostró sorprendido y, en lugar de ofrecer una respuesta concreta, se limitó a calmarla. Su comportamiento causó opiniones divididas entre los internautas, quienes rápidamente compartieron el clip y comenzaron a especular sobre la falta de compromiso por parte del joven.

Mientras algunos sugirieron que simplemente no sabía cómo manejar la situación, otros señalaron que su falta de respuesta reflejó una falta de disposición para asumir el compromiso que la joven tan fervorosamente le estaba pidiendo.

¿Qué dijeron los usuarios en las redes sociales?

El video de la joven pidiendo matrimonio a su pareja generó un sinnúmero de reacciones en redes sociales. Lo que parecía una petición romántica se transformó en una escena cargada de emociones encontradas. ¿Por qué este tipo de hechos se vuelven tan virales?

El drama que se desata cuando el amor no recibe la misma respuesta es algo que todos podemos identificar, aunque no necesariamente en un contexto tan público. Muchos de los comentarios apuntaron a que el miedo al compromiso pudo estar detrás de la negativa del joven, un miedo que no se pudo ocultar frente a tantos espectadores.