Hombre defiende a sus padres tras reclamos de su pareja por enviarle US$700 para sus medicinas: “Tienen el derecho de pedirme”

Un gran número de personas decide emigrar de su país de origen en búsqueda de un futuro mejor. Este es el caso de un hombre de nacionalidad mexicana que se mudó con su esposa a los Estados Unidos, donde logró mejorar su nivel económico gracias a su trabajo.

Es por ello, que en ocasiones les envía dinero a sus padres a México para apoyarlos, ya que ellos tienen gastos por enfermedades producto de su edad. Sin embargo, se enfrascó en una discusión con su pareja, puesto que ella le encontró algunas boletas de envío de dinero, las que constataban que le mandó 700 dólares a sus papás para que compraran sus medicinas.

Mujer reclama a su esposo por mandarle 700 dólares a sus padres en México

Tras hallarle los papeles, la mujer empezó a gritar y reclamar el envío de dinero a los padres de su esposo en su país natal. “Le mandé a mi papá 700 dólares”, dijo el mexicano en un primer momento.

La esposa reaccionó con asombro, cuestionando: "¿Cómo? ¿Qué le mandaste?" El hombre insistió, explicando que ese dinero era para cubrir las medicinas de su padre, pero la mujer no parecía comprender. “Luis, pero teníamos planes con ese dinero y no me pediste mi opinión”, le recriminó.

La esposa le reclamó por no haberle informado que le iba a enviar dinero a sus padres en México. Foto: TikTok/ @ecuadortvok

¿Debería una pareja decidir el dinero enviado a los padres?

El mexicano trató de defender su decisión: “Son para medicinas. A mi papá no le alcanza”. A pesar de la explicación, la esposa replicó con dureza: “Ese es su problema. Por algo tienes más hermanos. Que ellos busquen, qué hacen. Siempre con lo mismo. Porque estamos en Estados Unidos piensan que tenemos que mantenerlos".

Ante este reproche, el hombre expresó que sus padres no le habían pedido dinero desde hacía tres años, pero que en ese momento se vieron en la necesidad. Para él, ayudar a sus padres era una responsabilidad que no podía eludir. “Mis padres nunca me han pedido y tienen el derecho de pedirme semana a semana”.

El intercambio de palabras se intensificó cuando la mujer respondió: "Nunca te piden, pero siempre agarran lo que les mandas. Si no quisieran lo regresarían". El hombre, en un tono firme, cerró la discusión: "Son mis padres, les debo eso y más. Súbete o lárgate".