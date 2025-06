El día de la boda, es una de las fechas más importante para muchas parejas, en especial para unos novios que se llevaron una gran sorpresa en plena celebración. El papá del recién casado le dejó una grabación tras su fallecimiento y la familia del muchacho lo transmitió durante la fiesta del casamiento. El video, como era de esperarse, conmovió los corazones de miles de usuarios en las redes sociales.

Mediante un clip compartido en la cuenta de TikTok @sugey.trejo.fotografia, se pudo ser testigo de una escena inusual y hasta conmovedora. ¿Qué sucedió? Una pareja de novios decidió darse el ‘Sí, acepto’. Cuando todos estaban celebrando en una gran fiesta se oyó un audio de un hombre que le enviaba las bendiciones a su hijo recién casado.

“Recuerda cuánto te he amado y lo orgulloso que estoy de ti”

Aunque el autor del audio ya no se encontraba con vida, la familia quiso sorprender al novio con tan conmovedor mensaje. Se trataba del padre del muchacho que había fallecido y no pudo disfrutar de la unión de su hijo con su novia. No obstante, le envió sus felicitaciones desde el cielo.

“Siempre estaré contigo en espíritu y disfruta cada momento de este día especial. Recuerda cuánto te he amado y lo orgulloso que estoy de ti”, se le oyó decir al padre del joven en un primer momento.

El padre también le dedicó unas palabras a la esposa de su hijo. Foto: TikTok/ @sugey.trejo.fotografia

“Yo me encuentro en un viaje al cielo”

El clip continuó con un mensaje dedicado también a la esposa de su hijo. “No estaré presente hoy, pero quiero que sepas que me habría encantado verte casarte. Te pido que cuides a mi hijo con todo tu corazón. Se que siempre será especial para ti y confío que le darás todo el amor y el cuidado que necesita”.

Finalmente, el papá confió en que la joven pareja se apoyará mutuamente para tener un feliz matrimonio. “Se que serás una esposa y una madre maravillosa. A todos les digo que no se preocupen por mí, me encuentro en un viaje al cielo”.

El joven no pudo resistir la emoción de volver a escuchar la voz de su papá y rompió en llanto. Al parecer, el padre del muchacho dejó una huella imborrable y su hijo tendrá presente sus palabras para el resto de su vida.

¿Qué dijeron los usuarios en las redes sociales?

“Estamos llorando más nosotros que la mismísima novia”, “Si la novia no lloró al escuchar el mensaje, ahí no es campeón”, “Aquí es donde un hombre llora”, “Yo me meto a TikTok para entretenerme, no para llorar”, escribieron algunos usuarios en TikTok.