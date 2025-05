Adulta mayor sorprende al colocar a su nieta en carrito de mercado: “Abuelita que resuelve”

"Su abuelita no la quería cargar", describió artífice del clip viral. Foto: composición LR/ TikTok

"Su abuelita no la quería cargar", describió artífice del clip viral. Foto: composición LR/ TikTok

Una adulta mayor captó la atención de miles en redes sociales tras protagonizar un tierno y creativo momento junto a su nieta. El hecho fue compartido a través de TikTok por una joven usuaria, quien no dudó en mostrar cómo su abuelita encontró una ingeniosa solución para evitar que la pequeña se cansara durante un paseo. El video no tardó en viralizarse, generando un sinfín de comentarios llenos de ternura y admiración por la astucia de la abuela.

La solución viral de una abuelita que enterneció TikTok

En el video de TikTok, se puede observar a la adulta mayor mientras empuja tranquilamente un carrito de mercado, dentro del cual ha colocado a su nieta. La niña, lejos de incomodarse, se muestra feliz y tranquila, disfrutando del paseo como si se tratara de un paseo en cochecito. La escena destaca no solo por lo inesperado del recurso, sino también por la naturalidad con la que la abuela lo implementa, priorizando el bienestar de la menor.

Además, en las imágenes se nota que la pequeña está bien protegida del sol, cubierta por una sombrilla improvisada que la resguarda del calor. Su expresión de alegría y comodidad ha conquistado a cientos de internautas, quienes no han dudado en celebrar la creatividad de esta abuelita que, con pocos recursos, logra una solución funcional y afectuosa.

Reacciones en redes sociales

La espontaneidad del momento y el cariño implícito entre abuela y nieta han sido clave en la viralización del contenido. Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Muchos usuarios compartieron anécdotas similares con sus propias abuelas o madres: “Mi mamá así llevaba a mi hija al preescolar para que no caminara porque estaba tan pequeña y se le iban a desgastar sus rodillas”, escribió una internauta.

Otros destacaron lo práctico del método: “No se cansa, no se quema con el sol y no se va a ir corriendo”, comentó otra usuaria, resaltando la efectividad de esta solución casera y segura. Incluso algunas personas recordaron momentos similares ocurridos en épocas pasadas. “En pandemia mi cuñada vino de visita con su carrito de compras, pensamos que hizo feria o algo, pero no, adentro estaba mi sobrina feliz y cómoda”, relató entre risas otro usuario.