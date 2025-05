Peruano pide la mano de su novia en Puno con camiones de cerveza y víveres: "Si no es así, no quiero"

En Ilave, una pedida de mano no es solo un trámite: es una celebración colectiva. Puno. Foto: composición LR/ Heraldos Sangre Aymara Ilave/ Facebook

En Ilave, una pedida de mano no es solo un trámite: es una celebración colectiva. Puno. Foto: composición LR/ Heraldos Sangre Aymara Ilave/ Facebook

En la localidad de Ilave, ubicada en la región Puno, se vivió una singular y llamativa pedida de mano que dio de qué hablar en redes sociales. Un joven peruano decidió sorprender a su pareja de una manera poco convencional, al presentarse en la casa de su novia con un impresionante presente que incluía víveres y cajas de cerveza transportadas en camiones. El acontecimiento, descrito por muchos como una pedida de mano 'millonaria', dejó boquiabiertos tanto a transeúntes como a usuarios en internet, quienes rápidamente viralizaron el hecho en plataformas como Facebook y TikTok.

Pedida de mano en Puno es viral en redes sociales

El video viral fue publicado en Facebook por un usuario que captó el preciso momento en que el joven protagonista llegaba a la vivienda de su novia. La escena muestra una animada fiesta de compromiso en plena realización, mientras el hombre arribó acompañado de al menos 20 familiares, además de un conjunto de zampoñas que amenizaba la ocasión.

PUEDES VER: Pareja de recién casados sorprenden a pobladores al pasear en tractor por calles de Puno

La escena fue aún más sorprendente cuando se observaron dos camiones llegar detrás de la comitiva: uno cargado con cajas de cerveza y el otro con víveres. “Esa es la costumbre de pedir la mano en Ilave”, explicó el autor del video, mientras registraba cada detalle de la ceremonia.

Pedida de mano refleja el valor que aún tienen las tradiciones en muchas regiones del país. Foto: Heraldos Sangre Aymara Ilave

Segundos después de la llegada, se aprecia cómo la familia del novio espera en la calle, en un gesto simbólico de respeto y tradición. La expectativa crece hasta que la joven y su padre salen al encuentro del muchacho y, ante la mirada de todos, aceptan la propuesta de matrimonio. La reacción es inmediata: abrazos, aplausos, música y júbilo generalizado. El grupo entonces se dirige al interior de la vivienda para continuar la celebración, que se convirtió en un verdadero espectáculo y, ahora, en tendencia nacional.

Usuarios opinan sobre la costumbre puneña

Las redes sociales no tardaron en pronunciarse, y los comentarios reflejaron tanto orgullo como admiración por esta muestra de cultura y compromiso. “Así es en mi tierra, Ilave”, escribió un usuario con emoción. Otros comentaron: “Cada quien gasta su dinero como quiere”, y “Son costumbres y se deben respetar”. Pero, sin duda, una frase se volvió emblema del momento: “Si no es así, no quiero”, en alusión a la grandiosa manera en que se pidió la mano. La publicación acumuló miles de vistas, compartidos y ‘me gusta’ en cuestión de horas.