Boliviano visita mercado central para probar ceviche peruano y lo compara con el de Bolivia: "Una verdadera delicia"

El ceviche es uno de los platos más emblemáticos del Perú. Este potaje marino hecho a base de pescado fresco, jugo de limón, cebolla, ají y camote ha conquistado tanto a peruanos como extranjeros. Ahora, un joven boliviano, aprovechando su viaje a la capital, no dudó en visitar un puesto de comida en el Mercado Central de Lima para probar por primera vez este potaje marino peruano. En su canal de YouTube, el creador de contenidos, no dudó en compararlo este platillo con el elaborado en Bolivia.

Pese a que youtuber boliviano reveló que el ceviche es una de las comidas que menos le gustan, no pudo evitar quedar impresionado por el sabor y la frescura de este emblemático potaje de la gastronomía peruana. ¿Qué dijo?

Boliviano queda impresionado con ceviche peruano y lo compara con el de Bolivia

En su canal de YouTube Julio GRD, el creador de contenido boliviano se atrevió a probar el emblemático potaje peruano: el ceviche, a pesar de que señaló que no es uno de sus platos favoritos, ya que el que probó en La Paz, Bolivia, no fue de su agrado. Según mostró en su video, este popular platillo peruano le costó S/20 y venía acompañado con yuyo y chanchita.

"Lo primero que vamos a probar en este mercadito es el ceviche. Les voy a ser muy sinceros. A mí, el ceviche en lo particular, allá el que he probado en La Paz, Bolivia, no gusta mucho. Es un tema de gusto personal. Siento que el limón quema mucho mi lengua y los sabores no se sienten", comentó.

Tras probar el ceviche, el extranjero quedó impresionado por la cantidad que le sirvieron. Además, destacó que el sabor del ceviche era tan intenso que no se sentía tanto el sabor a limón, sino más bien el del pescado.

"Está muy bien servido (...) Gente, está buenísimo, de verdad no se siente el sabor a limón y el pescadito está super 'deli'. A mí que el ceviche no es de mis platillos favoritos, es más allá en Bolivia no me gusta. Este ceviche del mercado central de acá del Perú está una verdadera delicia", sentenció.