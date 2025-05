Joven sorprende al cantar en concierto de ‘La Única Tropical’ y usuarios afirman: “Tiene la voz de Carlos Burgos”

Durante un reciente concierto de La Única Tropical, una inesperada sorpresa se robó el show y emocionó a cientos de asistentes. Un joven peruano, invitado por los propios integrantes de la agrupación a subir al escenario, dejó boquiabiertos a los presentes al interpretar con gran destreza uno de los conocidos temas del grupo. El muchacho demostró una sorprendente habilidad vocal, ganándose rápidamente los aplausos del público y la atención de los músicos.

Joven demuestra su talento en pleno show de La Única Tropical

La verdadera sorpresa llegó cuando el joven comenzó a cantar un tema que es interpretado habitualmente por Carlos Burgos, vocalista de La Única Tropical. Con firmeza y sentimiento, el joven entonó: “Sin pensar destrozaste mi alma y te llevaste mis esperanzas. Me pediste que te olvidara, no me diste gran importancia”.

La interpretación fue tan precisa y emotiva que muchos no podían distinguir su voz de la del propio Burgos. Impactado por la similitud en el timbre y la fuerza vocal, el propio Carlos Burgos no tardó en reaccionar. Visiblemente emocionado, pidió un fuerte aplauso para el joven talento y, en un gesto que desató aún más ovaciones, decidió retirarse momentáneamente del escenario para cederle el protagonismo.

Usuarios en redes sociales elogian la voz del joven y piden que siga en la música

La escena fue capturada por varios asistentes y rápidamente se volvió viral en redes sociales. Las reacciones en plataformas como TikTok y Facebook no se hicieron esperar. “Tiene la voz de Carlos Burgos”, afirmaban muchos usuarios, sorprendidos por el parecido. Otros, con humor, comentaron: “Avísenle a Carlos Burgos que ya puede pedir vacaciones” y “Carlos sintió el verdadero terror”, haciendo referencia al impresionante nivel vocal del joven aficionado.

Más allá del humor, muchos destacaron el potencial del muchacho. “Canta genial, unas clases de canto y perfecciona esa voz linda”, escribió una usuaria. Otro comentó: “Cuando Carlos Burgos inició en la cumbia recuerdo que tenía ese timbre de voz”. Sin duda, este inesperado momento no solo dejó una anécdota inolvidable para los fans de La Única Tropical, sino que también puso en el radar a un nuevo talento peruano que podría tener futuro en la cumbia.