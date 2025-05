Tiktoker boliviana visitó playa de Lima y en una hora aprendió a surfear: “¿Nos pueden ceder un cantito?”

La influencer boliviana Albertina Sacaca sorprendió a sus seguidores con una visita a Perú, donde aprovechó la oportunidad para conocer más sobre la cultura local y el mar peruano. Durante su estancia, grabó contenido junto a varios streamers y tiktokers del país, destacándose por su energía y simpatía. Además, decidió adentrarse en nuevas experiencias y disfrutar de las maravillas que Lima tiene para ofrecer. Así fue como se conoció el mar peruano, dispuesta a probar algo que siempre había querido aprender: surfear.

¿Cómo Albertina Sacaca aprendió a surfear en solo 60 minutos?

Albertina llegó hasta una playa de Lima con la intención de aprender a surfear. En su video, relató que solo contaba con 60 minutos para dominar lo básico del surf, por lo que le asignaron un profesor para recibir clases intensivas. La primera media hora la dedicó a practicar los movimientos en el agua, enfocándose en el equilibrio y la técnica. Con determinación y sin temor, la tiktoker se preparó para su primer intento en el mar, consciente de lo que podía significar estar sobre la tabla.

Cuando llegó el momento de entrar al agua, Albertina no tardó en sorprender a todos, incluyendo a su instructor. En su tercer intento, logró mantenerse sobre la tabla durante varios segundos, lo que provocó la admiración de los presentes, incluido su profesor. "Miedo nunca he tenido, así que lo intentamos, el que no intenta no gana. Rendirse no es una opción", comentó con su característico entusiasmo.

La broma de Albertina sobre el mar de Bolivia

Su habilidad para adaptarse rápidamente al surf dejó claro que, a pesar de ser novata en este deporte, tenía la determinación de aprender en tiempo récord. En el video viral que compartió en su cuenta de TikTok, Albertina no solo mostró sus avances en el surf, sino que también hizo un comentario que causó gracia entre sus seguidores. Lamentando que Bolivia no tuviera acceso al mar, bromeó diciendo: "¿Por qué no tenemos mar? ¿Algún país que nos quiera ceder un cantito para que surfeemos?".

Además, comentó emocionada sobre las bellezas que ofrece el océano peruano, mencionando que si uno tiene suerte, incluso puede avistar tortugas en el mar. El video rápidamente acumuló más de 4 millones de vistas.