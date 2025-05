Mujer corrió para alcanzar camioneta que avanzó sola y usuarios quedan atónitos: “Ni Usain Bolt”

En un insólito y sorprendente incidente que dejó a miles de usuarios atónitos, una mujer fue captada por una cámara de seguridad mientras trataba de cerrar la reja de su casa, solo para encontrarse con una situación completamente inesperada. Su camioneta, que había estacionado en la calle, comenzó a moverse sola, avanzando sin que aparentemente hubiera alguien al volante.

A medida que la unidad se desplazaba, la mujer, al darse cuenta de lo que sucedía, corrió desesperadamente para alcanzarla, pero a pesar de su sorprendente velocidad, la camioneta terminó chocando ligeramente contra una pared a unos metros de distancia. El video, compartido en TikTok, muestra la secuencia completa del incidente.

Mujer corre para alcanzar camioneta que avanzó sola

La grabación, tomada por una cámara de seguridad instalada en la vivienda, inicia cuando la mujer sale de su casa y se dispone a cerrar la reja. En ese momento, su camioneta parece tomar vida propia y comienza a desplazarse hacia adelante, mientras ella sigue con su tarea de cerrar el portón sin notar inicialmente lo que estaba ocurriendo. La sorpresa llega cuando, al voltear, la mujer se da cuenta de que su vehículo ya se había adelantado varios metros.

Acelerando su paso, comienza a correr con todas sus fuerzas para evitar que el vehículo cause un daño mayor. En una carrera frenética, la mujer intenta alcanzar la camioneta, que parece moverse a una velocidad considerable para no ser detenida tan fácilmente. Sin embargo, a pesar de su impresionante velocidad, el vehículo no fue detenido a tiempo. Finalmente, la camioneta termina estrellándose contra una pared de la calle, poniendo fin a una insólita situación que dejó a todos sorprendidos.

Lo curioso es que en ningún momento parece haber intervención humana directa, lo que llevó a muchos a preguntarse si el vehículo había tenido algún tipo de presencia sobrenatural.

Reacciones en redes sociales

El video se hizo viral rápidamente en las redes sociales, generando una ola de reacciones y comentarios de los usuarios que no podían creer lo que veían. Muchos de ellos expresaron su asombro y, en tono humorístico, señalaron que la camioneta parecía tener la intención de adelantarse mientras la mujer cerraba la reja, como si estuviera diciéndole: "Ya me voy, ahí le cierras bien al portón". Otros usuarios bromeaban sobre la habilidad de la mujer para correr a tal velocidad, comparándola con los velocistas profesionales y destacando lo rápido que logró alcanzar la camioneta. "Para qué quieres camioneta si tú puedes ir más rápido", comentó uno de los usuarios.

Además de las bromas sobre la velocidad de la mujer, algunos usuarios observaban que la camioneta parecía haber esperado un momento para "verificar" si la mujer estaba de vuelta antes de moverse. "Oigan, nadie se fijó que esa camioneta giró y cerró la puerta", comentó otro usuario, sugiriendo que el vehículo de alguna manera parecía tener la capacidad de "entender" la situación. "Hay que reconocer que corre muy rápido", indicaron otros usuarios.