Joven llevó a su perrito al gimnasio y sorprende a usuarios con insólita razón: “Vio a su ex papá”

Una joven sorprendió a sus seguidores en redes sociales al compartir una curiosa situación ocurrida durante su visita al gimnasio. La joven, que asistió acompañada de su perrito, explicó que no lo había hecho por la simple razón de no tener con quién dejarlo, sino por una razón mucho más peculiar: "Mi perrito vio a su ex papá". De inmediato, su video se viralizó, dejando a todos intrigados por el inesperado giro de los hechos.

Joven lleva a su perrito al gimnasio y sorprende a usuarios

El video, que rápidamente se difundió en diversas plataformas, muestra al can mirando fijamente hacia otro lado de la cámara, como si estuviera buscando a alguien. En las imágenes, la joven explica que su mascota reconoció a su expareja. “Momento exacto en el que mi perrito vio a su ex papá que decidió desaparecer sin despedirse de él”, escribió la joven en el pie de foto, dando a entender que el perro tenía una conexión emocional con esa persona. Los usuarios no pudieron evitar conmoverse con la mirada triste y desconcertada del animal, lo que generó una ola de comentarios sobre el tema.

El video muestra cómo el perro, visiblemente desconcertado, se queda mirando hacia el lugar donde su antiguo dueño estaba, como si esperara que regresara. El hecho de que el gimnasio fuera pet-friendly no pareció ser suficiente para algunos usuarios, quienes cuestionaron la decisión de llevar al perro con intenciones tan específicas y, aparentemente, emocionales.

Reacciones encontradas en redes sociales por el video viral

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Muchos usuarios criticaron la situación, señalando lo innecesario de llevar al perro al gimnasio con la excusa de que quería ver a su ex dueño. "¿Y tu perrito no se puede quedar en casa durante tu entrenamiento? ¿Para qué llevarlo con esa intención?", preguntó uno de los seguidores. Otros, igualmente sorprendidos, comentaron: “Cómo lo vas a llevar al gym solo para incomodar a tu ex y de paso el perrito queda triste”. La incomodidad del can fue evidente para varios usuarios, quienes señalaron que el perro podría haberse sentido emocionalmente afectado por la situación.

Además de las críticas, muchos otros seguidores compartieron sus experiencias personales, mostrando preocupación por el bienestar emocional de los perros en situaciones como estas. "Lo peor que pueden hacer, sienten todo y se entristecen mucho, la mía se bajó de peso y no sé cómo animarla", comentó un usuario, mientras que otros expresaron que el perro claramente estaba triste: "Sus ojitos de tristeza, como se nota que quería saltar a él".