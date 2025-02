Durante la Festividad de la Virgen de la Candelaria en Puno, un incidente generó una ola de comentarios divididos en redes sociales. En medio de la celebración, un grupo de vecinos reaccionó de manera drástica cuando un músico, que participaba en la tradicional parada y veneración, intentó miccionar en la fachada de su vivienda.

El hecho fue captado en video y difundido en TikTok, lo que avivó el debate sobre el comportamiento de los músicos y la respuesta de los residentes.

Vecinos de Puno arrojaron agua a músico de la Candelaria

En el clip viral, se observa a un músico vestido con su traje de gala que, en medio del desfile, se aparta del grupo y se acerca a la pared de una casa con la intención de miccionar. Sin embargo, los propietarios del inmueble reaccionaron rápidamente para evitarlo. Desde el techo de la vivienda, un vecino lanzó un balde de agua, impactando al músico desprevenido, mientras que otra persona, desde la puerta, arrojó más líquido para ahuyentarlo.

Las imágenes muestran cómo el músico, sorprendido por la acción, intenta apartarse apresuradamente, mientras otros compañeros observan la escena. El video captó también las expresiones de sorpresa de los transeúntes, quienes no esperaban tal reacción de los dueños de la casa.

Reacciones divididas en redes

La grabación no tardó en viralizarse en TikTok y otras plataformas, generando opiniones encontradas entre los usuarios. Algunos internautas criticaron la reacción de los vecinos, argumentando que el clima en Puno es extremadamente frío y que arrojar agua no era la mejor manera de manejar la situación.

“Qué mal, echando agua, no tienen corazón, los músicos no son de ahí”, comentó un usuario. Otros señalaron que la municipalidad debía haber previsto la instalación de baños portátiles para evitar este tipo de incidentes. “Si eso hacen es porque no hay opciones, la municipalidad debió habilitar servicios higiénicos”, escribió otro internauta.

Por otro lado, hubo quienes respaldaron la acción de los vecinos, considerando que no era apropiado que los músicos usaran la vía pública como baño. “Primero se habla, luego se actúa”, comentó un usuario, sugiriendo que una advertencia previa habría sido más adecuada. Otros indicaron que la falta de civismo de algunos participantes empaña la festividad. “No fue la forma, pero tampoco es correcto orinar en la calle”, mencionó un internauta. Así, el video continuó generando debate sobre el respeto al espacio público y la organización del evento.