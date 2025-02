Fanodric se disculpa con Reimond Manco tras compararlo con Christian Cueva: ''Ofrezco las disculpas del caso''

El creador de contenido Fanodric generó polémica en redes sociales luego de comparar a Reimond Manco con Christian Cueva, dos futbolistas peruanos de gran talento, pero con carreras marcadas por la controversia. Ante la reacción del exjugador de Alianza Lima, el streamer ofreció disculpas públicas y explicó el contexto de su comentario.

Todo comenzó cuando Fanodric, en una de sus transmisiones en vivo, mencionó a Manco y Cueva en una comparación que algunos seguidores interpretaron como una crítica hacia el primero. Esto no pasó desapercibido para Manco, quien respondió con molestia a través de sus redes sociales y dejó en claro su desacuerdo con la analogía.

La polémica comparación entre Reimond Manco y Christian Cueva

Ante la respuesta de Manco, Fanodric optó por aclarar la situación y ofrecer disculpas. "Ofrezco las disculpas del caso si Reimond Manco se sintió ofendido. No fue mi intención menospreciarlo ni compararlo de una manera negativa", expresó el streamer en un video compartido con sus seguidores.

Asimismo, Fanodric destacó que su intención era resaltar las similitudes en la proyección que ambos jugadores tuvieron en sus inicios, más que señalar aspectos negativos de sus trayectorias. Adicionalmente, mencionó que el malentendido surgió gracias a un comentario de un cibernauta que calificaba de la peor manera a Christian Cueva, Reimond Manco y Jean Deza. Es por eso que el streamer peruano aclaró lo siguiente: "En ese video, yo defendí a Cueva, ya que no lo pueden comparar con Manco porque él no jugó en la selección mayor, y el 'Aladino' participó en un Mundial. Pero, en general, mi intención no era faltarle el respeto a Manco o a Deza, sino a Luis Flores (follower) por ser un ignorante del fútbol", sentenció.

La reacción de Reimond Manco

Por su parte, Reimond Manco no se ha pronunciado nuevamente tras la disculpa del creador de contenido, lo que deja en el aire si acepta o no las palabras del streamer. Mientras tanto, los seguidores de ambos continúan debatiendo en redes sociales sobre la comparación y sus implicaciones.

Las odiosas comparaciones sobre las trayectorias de los futbolistas

Este tipo de situaciones subraya la importancia de la comunicación clara y el entendimiento mutuo, tanto en el ámbito deportivo como en el mediático. Las figuras públicas, incluidos los creadores de contenido y los deportistas, deben ser conscientes del impacto de sus palabras y acciones. Además, deben estar dispuestos a ofrecer disculpas cuando sea necesario para mantener relaciones respetuosas y constructivas.

En este contexto, la disculpa de Fanodric a Reimond Manco es un recordatorio de la necesidad de abordar las comparaciones y críticas con sensibilidad y respeto. Es importante reconocer las trayectorias individuales y los desafíos únicos que cada persona enfrenta en su carrera profesional.