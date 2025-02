Emilia Drago se lanzó al lago Titicaca y sorprende a usuarios: “Ni los puneños”

La actriz peruana Emilia Drago llegó a la región de Puno para sumarse a la Festividad de la Virgen de la Candelaria 2025, una de las celebraciones más importantes del país, que espera recibir a más de 384.000 visitantes entre turistas nacionales y extranjeros. No es la primera vez que la artista participa en el evento, pues en 2024 se unió a un grupo de caporales para bailar en los festejos.

Emilia Drago se lanzó al lago Titicaca

Esta vez, sin embargo, sorprendió con una arriesgada acción que dejó impactados a sus seguidores. A través de TikTok, Emilia Drago compartió el momento exacto en que decidió lanzarse al lago Titicaca, desafiando las bajas temperaturas de sus aguas. “Lo hice de nuevo. Me metí al lago Titicaca”, escribió la actriz en sus redes sociales, acompañando el video donde se le ve sumergirse junto a un grupo de amigos.

A pesar del frío extremo, describió la experiencia como algo único, lleno de felicidad y valentía. Las imágenes rápidamente se viralizaron, generando asombro entre sus seguidores, quienes resaltaron el coraje de la artista. Mientras algunos destacaron su entusiasmo por vivir nuevas experiencias, otros se mostraron impactados por el atrevimiento de ingresar al lago navegable más alto del mundo, cuyas aguas pueden alcanzar temperaturas gélidas.

Usuarios compartieron sus reacciones

Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar. “Ni los de Puno nos atrevemos”, escribió un usuario sorprendido. Otro comentó: “Soy de Puno y no lo haría, uno por el frío y dos por la contaminación”.

Algunos recomendaron explorar aguas más alejadas de la orilla: “Mejor es contratar un transporte y nadar más adentro, el agua es cristalina”. Otros mensajes resaltaron la belleza de Puno y el encanto del lago. “Puno es mágico, increíble ver que lo disfrutes”, mencionó un seguidor.

Mientras tanto, varios aseguraron que jamás se animarían a repetir la hazaña: “Ni viviendo en Puno por años me atrevería, mucho frío”, “Qué valiente, yo siendo puneño no me atrevo a tanto” y “El agua del lago Titicaca es heladita”. Sin duda, la decisión de Emilia Drago ha dejado a más de uno sin palabras.