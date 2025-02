Youtubers visitan el restaurante con la peor reseña de Lima y revelan: "La presa es bastante grande"

En el competitivo mundo gastronómico de Lima, la reputación de un restaurante puede elevarlo al éxito o condenarlo al olvido. En esta ocasión, 'El Rincón Criollo', un local de comida criolla en Jesús María, ganó notoriedad, pero no precisamente por su sazón, sino por acumular numerosas críticas negativas en Google. Ante esta situación, la youtuber peruana Ariana Bolo Arce decidió ir más allá de los comentarios en internet y experimentar en primera persona lo que el restaurante tenía para ofrecer.

Acompañada por su equipo, visitó el establecimiento y degustó algunos platillos para evaluar si la mala reputación estaba justificada o si, por el contrario, las reseñas eran exageradas.

Caldo de gallina en restaurante. Foto: Ariana Bolo/ YouTube

¿Cuál es el restaurante con "peor reseña" en Google?

Ubicado en el distrito de Jesús María, 'El Rincón Criollo' se promociona como un restaurante especializado en comida criolla. Sin embargo, en Google cuenta con una calificación promedio de una estrella, la más baja posible, acompañada de múltiples comentarios negativos. Algunas de las reseñas incluyen fuertes críticas sobre la calidad de los alimentos y la atención al cliente.

Un usuario incluso afirmó que la comida le causó problemas de salud: "Una b** es su comida, me llevó al hospital"*. Estos comentarios generaron curiosidad entre los internautas y convirtieron al restaurante en tema de conversación en redes sociales.

¿Qué dijeron los youtubers?

La youtuber peruana Ariana Bolo Arce y su equipo llegaron al restaurante con la intención de comprobar si las duras críticas eran justificadas. Una vez en el lugar, pidieron tres platillos emblemáticos del menú: lomo saltado, tallarín saltado y caldo de gallina.

Para sorpresa de muchos, los influencers encontraron que la comida no era tan mala como las reseñas lo hacían parecer. "Chicos, la verdad es que no está para nada mal. A mí me parece que es un sabor casero", comentó Bolo Arce.

Además, reconoció que el precio del caldo de gallina, 20 soles, podría parecer elevado, pero justificó el costo al señalar que la presa era bastante grande y la porción abundante. El lomo saltado y el tallarín saltado también fueron bien recibidos por los youtubers, quienes destacaron su sabor y cantidad.

Sin embargo, lo que más los sorprendió fue el jugo de papaya, del cual dijeron: "El jugo está extraordinario, buenísimo". Finalmente, la creadora de contenido concluyó que las reseñas negativas podrían deberse a experiencias individuales desfavorables, pero que en general, el restaurante no merecía una calificación tan baja. "Si bien es cierto que en Google tiene una estrella, no dudo que las personas que lo hayan puesto hayan tenido una mala experiencia o que hayan estado muy enojadas. Yo pienso que no está para nada mal", afirmó.