Anitta pierde el control en pleno concierto y lanzó micrófonos a su equipo: clip viral genera polémica

“Ver esto me causó estrés", reaccionaron usuarios. Foto: composición LR/ TikTok

La artista brasileña Anitta vivió un polémico episodio durante su concierto en Belo Horizonte, en el marco de su gira 'Ensayos de Anitta'. La cantante, famosa por su energía en el escenario, perdió la paciencia tras enfrentar problemas con su micrófono en plena presentación. La inesperada reacción de la intérprete de 'Envolver' quedó registrada en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales, generando debate entre sus seguidores.

Anitta perdió el control en pleno concierto

Según las imágenes difundidas en TikTok y Twitter, la artista intentó continuar con su show, pero los micrófonos que le proporcionaba su equipo no funcionaban correctamente. A medida que probaba uno tras otro, su molestia aumentaba hasta el punto de lanzar los dispositivos al suelo y hacia su equipo de producción. La escena sorprendió a los asistentes y desató una ola de comentarios en internet.

Larissa de Macedo Machado, más conocida por su nombre artístico Anitta. Foto: Instagram

En el video viral se observa cómo Anitta, inicialmente con calma, intenta cambiar de micrófono al notar que el primero no servía. Sin embargo, tras recibir otro con fallas, la situación comenzó a frustrarla. Cuando el tercer intento falló, la cantante no pudo contener su enojo y, visiblemente alterada, arrojó los micrófonos con fuerza.

El tenso momento causó asombro entre el público, pero la presentación no se detuvo. Minutos después, la artista recibió un micrófono en buen estado y pudo continuar con su show sin inconvenientes. Aunque el percance fue breve, su reacción no pasó desapercibida y provocó un amplio debate en redes sociales.

Clip generó reacciones divididas

El problema con el micrófono y la reacción de la cantante generaron posturas opuestas en redes sociales. Algunos seguidores respaldaron su enojo, argumentando que la producción debía garantizar el correcto funcionamiento de los equipos en un evento de gran magnitud. Otros, en cambio, consideraron que su actitud fue desmedida y criticaron la manera en que trató a su equipo.

Entre los comentarios más destacados en TikTok y Twitter se leen frases como: “Anitta siempre fue perfeccionista, es entendible que se frustre”, “Ver esto me causó estrés, imaginen cómo se sintió ella”, “No importa el problema, nunca se debe tratar así a nadie”, “Un error técnico no justifica la agresión”, “El equipo de producción tiene que garantizar que todo esté en perfecto estado”.