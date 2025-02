Vivian Baella fue una de las figuras más destacadas de la generación de ‘Las Matadorcitas’, el equipo de vóley peruano, bajo la dirección de Natalia Málaga, que marcó un hito en la historia del país al clasificar al Mundial Juvenil de Vóley Perú 2011. Sin embargo, su camino tomó un giro inesperado cuando decidió retirarse de las canchas para encontrar una nueva pasión en la aviación, desempeñándose como tripulante de cabina.

La exvoleibolista peruana anunció hace un par de meses su embarazo a través de un emotivo post en redes sociales, compartiendo con sus seguidores la felicidad de esta nueva etapa en su vida. Sin embargo, a través de un reciente video en TikTok, Baella respondió a una interrogante recurrente entre sus seguidores sobre si continúa trabajando en la aerolínea ahora que está embarazada. La deportista aclaró que su situación laboral ha cambiado temporalmente debido a su estado y explicó que su empresa le otorgó una baja a tierra.

Vivian Baella revela que dejó de ser tripulante de cabina tras su embarazo: ¿qué pasó?

A través de su cuenta de TikTok, Baella contó que, al enterarse de su embarazo, informó de inmediato a su jefa. En respuesta, la aerolínea gestionó su traslado a una nueva área dentro de la empresa. La exvoleibolista dejó en claro que esta medida no implica una suspensión definitiva, sino un procedimiento estándar dentro de la compañía.

"Muchos me han preguntado si sigo trabajando como tripulante de cabina ahora que estoy embarazada, y la respuesta es que no. Pero eso no quiere decir que me hayan despedido. Lo que pasa es que, cuando me enteré de mi embarazo, le escribí a mi jefa para avisarle mi situación, y ella inmediatamente gestionó mi baja a tierra", explicó la exdeportista en su video.

En su testimonio, la exmatadorcita detalló que, como parte del protocolo de la aerolínea en la que trabaja, las tripulantes embarazadas son trasladadas a un departamento administrativo, donde cumplen funciones distintas a las realizadas a bordo de un avión. "En la aerolínea en la que estoy, las chicas que quedan embarazadas son asignadas a un área administrativa de apoyo. Me asignaron a una determinada área para desempeñarme", indicó.

La exvoleibolista también explicó que su reincorporación como tripulante de cabina dependerá de los controles médicos que reciba en los próximos meses. "Esto depende de lo que diga el doctor en los controles sobre cuándo debo descansar y prepararme para dar a luz. Para regresar a volar, tendré que tomar algunos cursos en tierra y rendir exámenes de vuelo para poder retomar mis funciones como tripulante de cabina", sostuvo.