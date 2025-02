El youtuber Gerardo Pe, conocido por su contenido de entretenimiento en redes sociales, sorprendió a sus seguidores al revelar que fue invitado a participar en "La isla de las tentaciones". Durante un episodio del programa Todo Good, transmitido a través de YouTube, Gerardo compartió esta inesperada propuesta de producción. Este reality show, de gran popularidad en España, es popular por poner a prueba a diversas parejas.

Gerardo Pe afirma que fue invitado a participar en reality show

En el clip publicado en YouTube, Gerardo Pe contó con entusiasmo que recibió un correo donde lo invitaban a participar en el programa. "Me mandaron un correo. Me llamaron para participar. Yo iba a ser una ‘tentación’", afirmó entre risas.

Lo que más llamó la atención fue que, según su testimonio, Flavia Laos también habría sido convocada para el mismo reality. Su declaración generó sorpresa en el set, ya que es inusual ver a creadores de contenido peruanos involucrados en este tipo de producciones extranjeras.

La reacción de los conductores del programa, Laura Spoya y Mario Irivarren, no se hizo esperar. Ambos mostraron incredulidad ante la revelación de Gerardo y tomaron la noticia con humor. "No te pases, no había presupuesto", bromearon.

A pesar de las dudas de sus compañeros, Gerardo Pe se mantuvo firme en su versión, asegurando que la invitación fue real y que tuvo la oportunidad de convertirse en uno de los tentadores.

Gerardo Pe formó parte de 'De Barrio'. Foto: Instagram

¿De qué trata ‘La isla de las tentaciones’?

"La isla de las tentaciones" es un reality show español producido por Cuarzo Producciones y transmitido por Telecinco desde el 9 de enero de 2020. El programa está basado en el formato estadounidense "Temptation Island" y sigue la historia de cinco parejas que viajan a República Dominicana con el propósito de poner a prueba su relación.

Durante su estancia, los participantes viven en dos villas separadas, donde conviven con un grupo de solteros y solteras dispuestos a tentarlos y generar dudas sobre su compromiso. A lo largo del programa, los concursantes enfrentan diversas pruebas, incluyendo las "hogueras", donde pueden ver imágenes del comportamiento de su pareja en la otra villa. También tienen la posibilidad de solicitar una hoguera de confrontación, en la que pueden reencontrarse y aclarar sus dudas. Al final del reality, llega el momento decisivo: en la hoguera final, cada pareja debe decidir si continúa junta, si terminan su relación o si alguno de ellos opta por iniciar una nueva historia con uno de los solteros del programa.