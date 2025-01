Su jefe recrea una escena digna de 'The Office' y su regalo de cumpleaños es viral

Usuarios no dudaron en compararlo con 'The Office'. Foto: TikTok

Usuarios no dudaron en compararlo con 'The Office'. Foto: TikTok

En un giro digno de una comedia de oficina, un jefe decidió sorprender a uno de sus empleados con un regalo de cumpleaños que rápidamente se viralizó en TikTok. La singular sorpresa, que combinó humor y creatividad, llevó a muchos a compararlo con una escena sacada directamente de la serie "The Office". La peculiaridad del regalo no solo desató risas, sino también una ola de comentarios en redes sociales, consolidando a este jefe como una versión real de Michael Scott, el excéntrico personaje de la popular serie.

El video, publicado por el trabajador en su cuenta de TikTok, muestra cómo recibió un misterioso sobre de parte de su jefe con una advertencia escrita: "No abrir hasta el 23 de enero o el apocalipsis zombie (lo que pase primero)". Intrigado por el mensaje, decidió esperar hasta la fecha indicada para abrirlo. Al hacerlo, con cuidado y algo de nerviosismo porque el sobre estaba bien grapado, descubrió que su contenido era nada más y nada menos que una fotografía de un mueble de oficina.

Aunque al principio no entendía el propósito del detalle, pronto decidió investigar más a fondo. Siguiendo la pista de la fotografía, el empleado revisó el mueble señalado en la imagen y encontró una bolsa con un mensaje que decía: "Feliz cumpleaños". Con emoción, abrió la bolsa y descubrió el verdadero contenido de su regalo: un paquete de galletas y dos snacks adicionales.

Aunque el presente era modesto, el empleado agradeció con un sencillo "Gracias", visiblemente divertido y sorprendido por el esfuerzo detrás de la sorpresa. El detalle y la creatividad de su jefe dejaron una impresión que, a todas luces, superó el valor material del regalo.

"Oh por Dios, es Michael Scott"

Las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar. "¡Tu jefe es el mismísimo Michael Scott!", escribió un usuario, mientras otro comentó: "Oh por Dios, es Michael Scott". Muchos aprovecharon la ocasión para expresar su entusiasmo por trabajar en un ambiente que parece tan cómico y relajado como el de la serie: "¿Dónde es? Quiero trabajar ahí, es muy parecido a 'The Office'". Sin embargo, no faltaron los comentarios más prácticos y humorísticos como: "Esperaba que fuera dinero" y "Te imaginas abrirlo y que sea una carta de despido".

La diversidad de reacciones reflejó tanto la diversión como las expectativas que el video generó entre los usuarios. Más allá del regalo en sí, numerosos comentarios destacaron el esfuerzo y la intención detrás del gesto. "Más allá del regalo, lo que me encanta es el detalle, eso es lo que cuenta. Hizo todo un despliegue, se nota que es buen jefe", escribió un usuario. Esta anécdota recordó a muchos que los pequeños gestos, acompañados de humor y originalidad, pueden crear momentos memorables.