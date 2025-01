El joven peruano no dudó en llamar a su mamá tras enterarse que había ganado un departamento en el sorteo de Phillip Chu Joy. Foto: composición LR/TikTok/@pchujoy

El joven peruano no dudó en llamar a su mamá tras enterarse que había ganado un departamento en el sorteo de Phillip Chu Joy. Foto: composición LR/TikTok/@pchujoy

Un joven peruano vivió uno de los momentos más emocionantes de su vida al enterarse en vivo de que había ganado un departamento en el sorteo organizado por Phillip Chu Joy, famoso creador de contenido digital especializado en tecnología. Al escuchar su nombre como el afortunado ganador de este inmueble, no pudo contener la alegría y llamó a su mamá para compartir la increíble noticia. Su tierna reacción rápidamente se viralizó en redes sociales, conmoviendo a miles de usuarios.

Ganador del sorteo de departamentos de Phillip Chu Joy protagoniza tierna reacción en redes

En su cuenta oficial de TikTok, Phillip Chu Joy compartió la reacción del segundo ganador del sorteo de departamentos que viene realizando mediante su web. El video muestra el preciso momento en el que el joven escucha su nombre como el afortunado propietario del premio, y para expresar su emoción no dudó en llamar a su madre para compartir con ella la buena noticia entre lágrimas.

"Ah! Yo, gané. (Soy) yo. Oye, Siri, llama a mamá. No lo puedo creer, gané un departamento. Dios, no lo puedo creer (...) ¡Ma!, ¡mami!, ¡gané! ¡(gané) un departamento del chino, gané! Sí, mami. Gané. De la nada estoy viendo su transmisión. Me persigné y salió mi nombre. Salió mi nombre, mamá", expresó entusiasmado el joven.

Reacción de los usuarios

La emotiva reacción del afortunado ganador conmovió a miles de usuarios, quienes no dudaron en felicitarlo y destacar el tierno momento en el que llamó a su madre. Video ya es viral en TikTok y cuenta con más de 159.000 reacciones.

"Siempre la primera persona, cuando te va bien o mal, será tu mamá", "'Oye Siri, llama a mamá', ganó la persona correcta", "La llamada a su mami es lo más hermoso", "Estamos todos llorando", "Has hecho bien campeón 2 cosas. Dijiste gracias a Dios y llamaste a la persona correcta. Serás próspero", "Lloré porque dijiste: 'Siri, llama a mamá'. La mejor llamada. Felicidades", "A la primera persona que llamó para contarlo fue a su mamá", son algunos de los comentarios que se leen en la plataforma.