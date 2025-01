Joven confiesa lo más difícil de empezar en ventas online: “Solo se conectó mi mamá”

Una joven emprendedora se viralizó en TikTok al compartir su experiencia sobre lo complicado que es comenzar en el mundo de las ventas online. En su video, confesó lo desmotivador que puede ser tener pocos resultados al principio, pero también destacó la importancia de mantenerse motivada y no rendirse. Su relato tocó a miles de usuarios, quienes también compartieron sus historias de cómo enfrentaron obstáculos similares en sus propios emprendimientos.

La publicación se convirtió en un espacio de apoyo para aquellos que están dando sus primeros pasos en las ventas virtuales.

El primer live y el apoyo incondicional de mamá

En el video, la joven mostró con tristeza que, tras iniciar su emprendimiento de venta de ropa nueva, seminueva y de closet, su primera transmisión en vivo en TikTok tuvo solo dos vistas. “Un día despiertas con las ganas de emprender, hice mi primer live y solo se conectó mi mamá. ¿Ustedes cómo empezaron?”, confesó con sinceridad.

A pesar de sentirse desanimada, dejó claro que no piensa desistir y que seguirá esforzándose por hacer crecer su negocio. Su relato, aunque simple, reflejó las emociones y desafíos que enfrentan quienes deciden emprender en plataformas digitales.

La emprendedora explicó que aunque el inicio haya sido complicado, lo importante es mantener la constancia y aprender de cada experiencia. Su video no solo fue una confesión, sino también un recordatorio para otros emprendedores de que los comienzos suelen ser duros, pero que el esfuerzo siempre rinde frutos. Sus palabras resonaron en muchos usuarios que también han pasado por situaciones similares, enfrentando la frustración de no conseguir la respuesta esperada en sus primeros intentos.

Reacciones llenas de apoyo y empatía

El video desató una ola de comentarios de otros usuarios que compartieron sus experiencias y alentaron a la joven a no rendirse. “También me pasó, pero ánimos. Con la mente positiva y confiando en Dios, todo se puede”, comentó una usuaria. Otra persona agregó: “Me pasó exactamente igual en mi live, solo mi mamá, mis hermanos y mi sobrina”. Las historias eran similares: personas que comenzaron sus transmisiones con muy pocos espectadores, pero que lograron encontrar apoyo en sus seres queridos, especialmente en sus madres, quienes siempre estuvieron ahí desde el inicio.

Otros usuarios destacaron el valor del apoyo familiar, especialmente el de las madres, quienes nunca fallan en alentar a sus hijos. “La mejor seguidora siempre será mamá”, escribió un usuario, recordando que en los momentos más difíciles, la familia es un pilar importante. “Yo también hice mi live y me vieron máximo dos personas. La verdad, me desanimé y corté como cuatro veces”, confesó alguien más, mientras otros expresaron que aunque tengan miedo de emprender, el esfuerzo siempre vale la pena. “Ánimo, yo igual tengo miedo, pero quiero emprender. Ojalá me vaya bien, todo se puede, tú podrás, ánimo”, concluyó otro usuario.