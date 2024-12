Peruano queda atónito al ver a pasajera en combi: "Se duerme mejor que en casa"

En TikTok, las situaciones insólitas no dejan de sorprender, y esta vez un video capturó la atención de miles de usuarios. El incidente ocurrió en una combi en Perú, cuando un joven observó a una pasajera en el asiento del copiloto con una postura inmóvil. El video, compartido por el usuario @miguelon8.8, rápidamente se viralizó. Con más de 386 mil visualizaciones, la grabación no tardó en generar reacciones.

Pasajera sorprende por su forma de dormir

El video de TikTok muestra a una mujer que, vestida con una casaca negra, se encontraba profundamente dormida en el asiento del copiloto. Su inmovilidad llevó al joven a pensar lo peor.

Clip es viral. Foto: TikTok

El impacto inicial fue evidente. "Ah, ya no, no. Está viva", comentó el joven tras notar que la mujer simplemente estaba descansando. Este momento de alivio transformó el ambiente de preocupación en uno de humor, lo que facilitó la conexión con los espectadores y amplificó su alcance en redes sociales.

¿Cuáles fueron las reacciones de los usuarios?

La publicación en TikTok, acompañada de la descripción "La gente duerme como muerta", desató una ola de comentarios humorísticos.

Entre los mensajes más populares, destacan frases como: "Uno ya no se puede ni echar ni un sueñito" y "Duerme como si no existiese un mañana".

"No sé por qué, pero en el carro duermo mejor que en casa", "Estaba avisando que va a girar a la derecha", "¿Quién me grabó durmiendo en el carro?", "A veces yo voy en el bus y me quedo dormida con los ojos abiertos de repente reacciono, me rio yo misma", "En Perú nunca te aburres", "Solo pasa en Perú", reaccionaron usuarios.