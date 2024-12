Mujer exigió a pasajera que le ceda asiento para su hijo en avión y causa controversia

Un video que muestra a una madre reclamando a una pasajera de avión por no cederle su asiento junto a la ventana a su hijo desató una polémica en redes sociales. La grabación, que se volvió viral rápidamente, muestra a la mujer filmando a la pasajera mientras la acusa de no tener empatía por su hijo, quien lloraba desconsolado por no poder ocupar el lugar deseado en el vuelo.

El incidente, ocurrido en pleno vuelo, generó un fuerte debate en internet. Este video viral, publicado en TikTok, refleja las tensiones sociales que a menudo surgen en situaciones cotidianas, como un vuelo comercial.

Pese a pedido, pasajero cedió. Foto: TikTok

¿Qué sucedió en el vuelo?

El conflicto comenzó cuando un niño, que viajaba con su madre en el avión, empezó a llorar porque no podía sentarse en el asiento junto a la ventana, como él deseaba. Sin embargo, los tiquetes de la madre no incluían ese asiento, sino otro lugar dentro de la misma fila. Al parecer, el niño no aceptó la explicación de su madre y comenzó a gritar y llorar, lo que generó incomodidad entre los pasajeros del vuelo.

En el video viral, que fue ampliamente compartido en redes sociales, se puede ver cómo la madre decide grabar a la pasajera que ocupaba el asiento junto a la ventana. La mujer, con auriculares puestos, parecía intentar ignorar la rabieta del niño.

En el video, la madre del menor acusa a la pasajera de ser insensible y de no tener empatía por su hijo, mientras el niño continuaba llorando. La situación se intensificó cuando la madre expresó que estaba grabando a la otra pasajera, lo que causó una atmósfera incómoda en todo el avión, pero nadie la apoyó.

¿Cuáles fueron las reacciones de los usuarios?

El video, que rápidamente se convirtió en viral en plataformas como TikTok y Twitter, provocó una ola de reacciones en las redes sociales. Mientras algunos usuarios expresaron su apoyo a la madre, argumentando que se trataba de una falta de empatía por parte de la pasajera, la mayoría de los comentarios fueron críticos hacia la mujer que grababa el video.

"Si quiere un asiento de ventana, que lo compre con anticipación", comentó un usuario. Otros señalaron que la madre debería haber educado mejor a su hijo, ya que el comportamiento del menor reflejaba una falta de disciplina. "La mujer quedó peor por no educar a su hijo", escribió otro internauta, mientras que algunos defendían a la pasajera, considerando que nadie está obligado a ceder su asiento en un vuelo comercial.