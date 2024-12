Peruano sorprende con súper canasta navideña que recibió de su empresa: “Alcanza para poner una tienda”

Viral en TikTok. Cada diciembre, muchas empresas en Perú celebran la temporada navideña con un gesto de agradecimiento hacia sus empleados. Estas canastas, llenas de productos de primera necesidad y dulces típicos de la festividad, se entregan como una forma simbólica de reconocer el trabajo arduo de los colaboradores.

En los últimos años, esta tradición cobró fuerza en las redes sociales, donde los empleados comparten orgullosos el contenido de sus canastas, generando un fenómeno viral que cada vez atrae más atención.

Canasta navideña sorprende a usuarios. Foto: TikTok

Peruano sorprende con súper canasta navideña

Este 2024, un video compartido por un peruano está causando sensación en las redes sociales. En el clip de TikTok, el trabajador muestra la enorme canasta navideña que recibió de su empresa, un gesto que sorprendió a cientos de usuarios por su magnitud.

En el video, se puede ver cómo la canasta está llena de productos de todo tipo: varios sacos de arroz, azúcar, avena, un panetón, tres latas de durazno en almibar, una docena de latas de atún, 12 botellas de yogurt, 48 latas de leche evaporada, paquetes de fideos, un paquete de detergente, bolsas de cereales e incluso dos sixpack de cerveza. La imagen deja claro que no se trata de una simple canasta, sino de una verdadera "súper canasta", capaz de abastecer a una familia por varias semanas.

El tamaño y la variedad de los productos dejaron atónitos a los usuarios de las redes sociales, quienes comentaron sorprendidos por la generosidad de la empresa. Muchos se asombraron ante la cantidad de productos básicos y, sobre todo, la inclusión de artículos no tan comunes en estas canastas, como la cerveza.

"Así cualquiera hace horas extras"

La diversidad y la abundancia de productos, sumados al hecho de que la canasta parece estar diseñada para toda una familia, provocaron comparaciones con las tradicionales canastas de otras empresas, como las que entrega Caja Huancayo, famosa por regalar grandes paquetes a sus trabajadores cada año.

Las reacciones en los comentarios no se hicieron esperar. Muchos usuarios expresaron asombro y envidia por la generosidad de la empresa. "Quiero trabajar en esa empresa", escribió uno, mientras que otro comentó: "Caja Huancayo: un rival". Otros se mostraron entusiasmados, diciendo: "Así cualquiera se motiva a hacer horas extras" y "Alcanza para poner una tienda". También hubo quienes calcularon el valor de la canasta, con comentarios como: "Por lo menos esa canasta cuesta S/1.500". Sin embargo, no faltaron quienes consideraron que la canasta era un exceso, con algunos mencionando: "Me parece exagerado", aunque la mayoría coincidió en que era un gesto impresionante.

Finalmente, algunos usuarios destacaron lo que consideran un ejemplo de buenos jefes y empresas que realmente se preocupan por su personal. "Eso sí son canastas navideñas, en mi trabajo te dan panetón, chocolatada, azúcar y después te descuentan de tu sueldo", comentó uno. Y no faltaron las bendiciones: "Hay jefes que sí son agradecidos con sus trabajadores. Bendiciones para esa empresa, Dios multiplique lo que están dando".