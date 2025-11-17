HOYSuscripcion LR Focus

Curwen sorprende a sus seguidores al cerrar su programa en vivo debido a fallas técnicas: "No depende de mí"

Curwen cerró abruptamente su programa de streaming 'Brutalidad Política' debido a reiterados problemas técnicos. "Esto ya no depende de mí, esto es producción 100%", comentó.

Curwen sorprende a seguidores al cerrar su programa en vivo debido a fallas técnicas.
Curwen sorprende a seguidores al cerrar su programa en vivo debido a fallas técnicas. | Foto: Composición LR/Youtube.

Curwen sorprendió a su audiencia al cerrar abruptamente su programa de streaming 'Brutalidad Política'. El periodista no pudo ocultar su frustración luego de enfrentar varios errores técnicos durante la transmisión en vivo por YouTube. El problema se agravó cuando intentó reproducir un video para reaccionar a la entrevista que Carlos Orozco le hizo al precandidato presidencial Rafael López Aliaga, el cual no logró visualizarse correctamente.

"Esto ya no depende de mí, esto es producción 100%. Solamente quiero poner el video, vamos a esperar a los muchachos", comentó. Debido a la demora y problemas técnicos, decidió cerrar su transmisión en medio de la sorpresa por parte de su público.

PUEDES VER: Youtuber Curwen reacciona a la cuarta candidatura de Keiko Fujimori y critica: "No quiere ser presidenta"

lr.pe

Curwen cierra su programa 'Brutalidad Política' debido a error de producción

El conductor vivió un momento incómodo al observar cómo, en vivo, se presentaban contratiempos y, fiel a su estilo, envió un mensaje a José Rodríguez, ‘El Pelao’. "Ya, pues, muchachos. Para eso el ‘Pelao’ me dice: ‘No que yo tengo un buen equipo’. ¿En serio?", comentó.

En medio de su espera por reproducir un video para que él pueda reaccionar y responder, Víctor Caballero, más conocido como Curwen, decidió cerrar su trasmisión. "Bueno, cerremos muchachos, ya f. Nos vemos mañana", comentó. Aunque, hizo una broma haciendo referencia a que Carlos Orozco habría estado detrás del problema técnico, Curwen se sintió incomodado y se escuchó decir. "Oe, no puede ser".

Sin embargo, al parecer los problemas técnicos fueron solucionados y minutos después, el programa 'Brutalidad política' retomó su transmisión para sorpresa de todos sus seguidores. "Avisa por WhatsApp por favor que hemos retomado", comentó.

¿Quién es Curwen?

Víctor Caballero Rodríguez, conocido como Curwen, es un periodista, comunicador y escritor peruano que comenzó su proyecto en YouTube en 2014 con el canal El Diario de Curwen, donde hace análisis político con un enfoque satírico y reflexivo. A lo largo de su carrera, ha ampliado su presencia digital, conduciendo programas como Brutalidad Política y participando en espacios de podcast, además de publicar libros como Castillo. Breve historia del gobierno del pueblo.

Su estilo combativo lo ha puesto en el centro de la controversia: ha denunciado amenazas de extorsión y de bomba, lo que refleja los riesgos que enfrenta al criticar figuras políticas desde su plataforma. 

