Tiktoker Jovia insinúa desplantes de Moca hacia sus invitados durante su cumpleaños: "Si dabas un regalo caro no te miraba mal"

Creador de contenido cuestionó el trato de Moca hacia sus invitados según el valor de los regalos, pese a haberle regalado S/200 por Yape.

Reacciones divididas en redes sociales sobre comportamiento de tiktoker Moca.
Reacciones divididas en redes sociales sobre comportamiento de tiktoker Moca. | Foto: composición LR/ TikTok

El tiktoker Jovia, conocido por publicar resúmenes de los hechos virales en Perú, no tardó en cuestionar a la influencer Jusseira Mayumi Quispe, conocida como Moca. Mediante TikTok, Jovia relató que viajó desde Trujillo a Lima para asistir a la celebración de la joven creadora de contenido, pero durante el evento notó un supuesto trato diferenciado hacia los invitados según el valor de los regalos.

Tiktoker Jovia critica a Moca: "Hubo un pequeño desplante que me hizo"

Según el tiktoker Jovia, el trato diferenciado de Moca durante su cumpleaños fue notorio. "Llegaron algunos creadores. Hubo desplantes. Creo yo, que era depende de lo que dabas, porque si dabas un regalo caro no te miraba mal", comentó y recordó el caso de un doctor que le obsequió lentes de lujo a la influencer y recibió una reacción más cordial. Cabe resaltar, que la creadora de contenido es popular en redes sociales por solicitar transferencias y 'yapes' a su comunidad.

Jorge Luna recuerda cuando solo tenía S/4 y se las ingenió para comprar un sándwich: "Trabajaba en el banco"

La molestia se agravó cuando Jovia reveló que él mismo le yapeó S/200 a Moca por su cumpleaños, pero aun así sintió un momento incómodo. "Viajé de Trujillo a Lima para saludarla porque le tenía consideración, pero hubo ahí un pequeño desplante que me hizo la señorita", agregó.

Otras críticas estuvieron dirigidas a la poca asistencia de invitados, que no iba muy acorde a la cantidad de seguidores que asegura que posee la tiktoker. "Ella juraba que su fiesta iba a llenar, pero se topó con lo real. Ninguno de los seis gatos que estuvieron ahí querían bailar. La gente ha tenido sus razones por las cuales no quiso ir. Supuestamente, a Moca no le interesa si la gente lo quiere o no, pero cuando ella fue a la fiesta y se dio cuenta de que no había nadie, se empezó a frustrar y ahí empezaron los gritos. Eso quiere decir que no es que no le importe, se hace que no le importa", criticó Jovia.

Tiktoker Valentino Palacios habría revelado que sería el primer gran fichaje del nuevo proyecto streaming de Nicola Porcella y ElZein

Los usuarios no tardaron en reaccionar con opiniones divididas sobre el comportamiento de la streamer Moca. Muchos cibernautas de TikTok consideraron que no fue adecuada la opinión del tiktoker Jovia y otros cuestionaron la autenticidad de los influencers.

