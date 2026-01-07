Tiktoker Zully le regala S/1.000 a Moca tras no asistir a su cumpleaños y la deja en shock: "Te perdono"

La tiktoker Jusseira Mayumi Quispe, conocida como Moca, celebró a lo grande su cumpleaños y varios creadores de contenido la sorprendieron el último sábado 3 de enero. Sin embargo, una de las ausentes fue la streamer Zulamita Salazar, Zully, quien se comunicó con la cumpleañera para pedirle disculpas por su ausencia. Lo inesperado se produjo cuando la creadora de contenido decidió realizarle una cuantiosa transferencia de S/1.000.

Zully sorprende a tiktoker Moca con inesperada transferencia de S/1.000

La tiktoker Zully sorprendió a la streamer Moca con un inesperado regalo de 1.000 soles por su cumpleaños. El momento ocurrió mientras la influencer abría sus regalos en una transmisión para TikTok. Ante cámaras, mostró la captura de la transferencia bancaria que le envió la streamer de Kick. "Me encanta Zully, gracias por no haber venido. Te perdono", comentó entre risas.

El gesto desató un sinfín de reacciones en la plataforma china. Muchos usuarios se mostraron sorprendidos por el generoso gesto de la influencer. Cabe resaltar, que la streamer Zully no fue la única que decidió entregar un regalo monetario a la cumpleañera, también lo hicieron Carlitos TV y Jovia con S/200 cada uno a través de Yape.

Tiktoker Moca dio detalles de su embarazo

Durante una publicación en de TikTok, la tiktoker Moca reveló que se convertirá en madre a sus 24 años. La creadora de contenido comentó que su situación es de riesgo debido a fuertes dolores interno que viene experimentando y está recibiendo medicación. "Jamás volveré a sentirme sola, tú solamente serás mío", describió en sus redes sociales.

Así mismo, evitó referirse al padre de su bebé y no descartó que haya retomado su relación con Haybin.