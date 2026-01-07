HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EE. UU. incauta 2 buques petroleros en medio de tensiones en el Caribe
EE. UU. incauta 2 buques petroleros en medio de tensiones en el Caribe     EE. UU. incauta 2 buques petroleros en medio de tensiones en el Caribe     EE. UU. incauta 2 buques petroleros en medio de tensiones en el Caribe     
EN VIVO

🔴 ÚLTIMAS NOTICIAS EN VIVO DE PERÚ Y EL MUNDO POR LA REPÚBLICA

Streamers

Tiktoker Zully le regala S/1.000 a Moca tras no asistir a su cumpleaños y la deja en shock: "Te perdono"

Moca mostró la captura de la transferencia de Zully. Otros creadores, como Carlitos TV y Jovia, también realizaron regalos monetarios.

Usuarios se mostraron sorprendidos por gesto de la streamer.
Usuarios se mostraron sorprendidos por gesto de la streamer. | Foto: composición LR/ TikTok

La tiktoker Jusseira Mayumi Quispe, conocida como Moca, celebró a lo grande su cumpleaños y varios creadores de contenido la sorprendieron el último sábado 3 de enero. Sin embargo, una de las ausentes fue la streamer Zulamita Salazar, Zully, quien se comunicó con la cumpleañera para pedirle disculpas por su ausencia. Lo inesperado se produjo cuando la creadora de contenido decidió realizarle una cuantiosa transferencia de S/1.000.

Zully sorprende a tiktoker Moca con inesperada transferencia de S/1.000

La tiktoker Zully sorprendió a la streamer Moca con un inesperado regalo de 1.000 soles por su cumpleaños. El momento ocurrió mientras la influencer abría sus regalos en una transmisión para TikTok. Ante cámaras, mostró la captura de la transferencia bancaria que le envió la streamer de Kick. "Me encanta Zully, gracias por no haber venido. Te perdono", comentó entre risas.

PUEDES VER: Tiktoker Moca anuncia su embarazo con un emotivo mensaje: "Jamás volveré a sentirme sola

lr.pe

El gesto desató un sinfín de reacciones en la plataforma china. Muchos usuarios se mostraron sorprendidos por el generoso gesto de la influencer. Cabe resaltar, que la streamer Zully no fue la única que decidió entregar un regalo monetario a la cumpleañera, también lo hicieron Carlitos TV y Jovia con S/200 cada uno a través de Yape.

Tiktoker Moca dio detalles de su embarazo

Durante una publicación en de TikTok, la tiktoker Moca reveló que se convertirá en madre a sus 24 años. La creadora de contenido comentó que su situación es de riesgo debido a fuertes dolores interno que viene experimentando y está recibiendo medicación. "Jamás volveré a sentirme sola, tú solamente serás mío", describió en sus redes sociales.

PUEDES VER: Influencer Valentino Palacios sorprende con su lujoso auto nuevo a sus 20 años: "Todo esfuerzo tiene su recompensa"

lr.pe

Así mismo, evitó referirse al padre de su bebé y no descartó que haya retomado su relación con Haybin.

Notas relacionadas
Influencer Valentino Palacios sorprende con su lujoso auto nuevo a sus 20 años: "Todo esfuerzo tiene su recompensa"

Influencer Valentino Palacios sorprende con su lujoso auto nuevo a sus 20 años: "Todo esfuerzo tiene su recompensa"

LEER MÁS
Comerciantes peruanos aprovecharon celebración de venezolanos por captura de Maduro y son elogiados en redes: "Emprendedores por naturaleza"

Comerciantes peruanos aprovecharon celebración de venezolanos por captura de Maduro y son elogiados en redes: "Emprendedores por naturaleza"

LEER MÁS
Tiktoker Lis Padilla responde con romántico detalle para su novia Tania Pineda tras críticas: "100 años contigo"

Tiktoker Lis Padilla responde con romántico detalle para su novia Tania Pineda tras críticas: "100 años contigo"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Jorge Luna recuerda cuando solo tenía S/4 y se las ingenió para comprar un sándwich: "Trabajaba en el banco"

Jorge Luna recuerda cuando solo tenía S/4 y se las ingenió para comprar un sándwich: "Trabajaba en el banco"

LEER MÁS
Guepardo ataca a streamer Speed durante su tour por África y el video se vuelve viral en redes sociales

Guepardo ataca a streamer Speed durante su tour por África y el video se vuelve viral en redes sociales

LEER MÁS
Trabajadora de hotel rompe su silencio tras ser despedida por broma con Cristorata: "Todo fue mi culpa"

Trabajadora de hotel rompe su silencio tras ser despedida por broma con Cristorata: "Todo fue mi culpa"

LEER MÁS
Muere voleibolista "La Piwa": carismática figura de “Vóley con huevos” de Ricardo Mendoza y Jorge Luna falleció a los 33 años

Muere voleibolista "La Piwa": carismática figura de “Vóley con huevos” de Ricardo Mendoza y Jorge Luna falleció a los 33 años

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Maria Teresa Cabrera juró como presidenta de la JNJ: "No daremos lugar a ninguna cacería de brujas"

Perú vs España EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 2 de la Kings World Cup Nations 2026

Denuncian a congresista Kira Alcarraz por agredir a fiscalizador del SAT

Streamers

Jorge Luna recuerda cuando solo tenía S/4 y se las ingenió para comprar un sándwich: "Trabajaba en el banco"

Guepardo ataca a streamer Speed durante su tour por África y el video se vuelve viral en redes sociales

Trabajadora de hotel rompe su silencio tras ser despedida por broma con Cristorata: "Todo fue mi culpa"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Maria Teresa Cabrera juró como presidenta de la JNJ: "No daremos lugar a ninguna cacería de brujas"

Denuncian a congresista Kira Alcarraz por agredir a fiscalizador del SAT

Comisión de Ética verá denuncia contra congresista Kira Alcarraz por agresión a fiscalizador del SAT

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025